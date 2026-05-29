Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu (Hintkeneviri) Madde Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan zanlılar Ali Eren Güzeleloğlu ve Okan Fansa mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Doğa Parkı Otoparkında Arama Yapıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Düzce olayla ilgili bulguları aktardı. Düzce, 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.30 raddelerinde GPM CÖŞ ekipleri tarafından Girne’de, Girne Belediyesi’ne bağlı Doğa Parkı’na ait otopark alanı içerisinde park halinde bulunan LT 932 plakalı siyah renk Mercedes marka araç içerisinde Lefkoşa’da sakin zanlılar Ali Eren Güzeleloğlu ve Okan Fansa’nın huzurlarında arama yapıldığını söyledi.

Araçta Uyuşturucu Madde Bulundu

Polis, konu araçta yapılan arama neticesinde aracın sağ sürücü koltuğunun arka kısmındaki cep içerisinde bulunan Marlboro marka sigara paketi içerisinde yaklaşık 1 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare alındığını belirtti. Zanlıların suçüstü tutuklandığını ifade etti.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis, zanlıların tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini, vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini, ayrıca emare olarak alınan maddenin analize gönderileceğini kaydetti. Soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.