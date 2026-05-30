Ercan Havaalanında meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçundan tutuklanan zanlı Ajan Kumar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Çıkış Yapmak İsterken Yakalandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fırat İşler olayla ilgili bulguları aktardı. İşler, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Ercan Hava Limanı’nda, zanlı Ajan Kumar’ın tasarrufunda bulundurmuş olduğu Ion Dinca adına kayıtlı Romanya pasaportunu KKTC’den çıkış yapmak için görevli muhaceret memuruna vererek başkasının kimliğine bürünme suçunu işlediğini söyledi.

Pasaportu Nasıl Temin Ettiği Araştırılıyor

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirterek, ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, ayrıca konu pasaportu nasıl temin ettiğinin araştırılacağını kaydetti. Polis, soruşturmanın selameti açısından zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.