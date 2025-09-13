(Kamalı Haber) - Ercan Havaalanında meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklanan Nargiza Mamedova (K-35 ) ve Rustam Allaberenov (38) mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Halil İbrahim Gizmen mahkemeye olguları aktardı. Polis, 12.09.2025 tarihinde saat 22:00 raddelerinde, Ercan Havaalanında giden yolcu kısmında çıkmakta olan zanlıların şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine tasarruflarında bulunan valizlerde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada çeşitli marka ve ebatlarda 35 adet kadın parfümü, 91 adet fondöten, 15 adet dudak kremi, 32 adet koltuk altı rulosu ve muhtelif çeşitlerde altın olduğuna inanılan ziynet eşyaları tespit edilip emare olarak alındığını açıkladı. Polis memuru, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa’daki ikametgahları içerisinde yapılan aramada 18 adet parfüm, 2 adet yüz bakım kremi, 6 adet koltuk altı rolosu ve muhtelif çeşitlerde altın olduğuna inanılan ziynet eşyaları tespit edilip emare olarak alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, Ercan’da kamera görüntülerinin tespit edilerek, inceleneceğini, zanlıların tasarrufunda bulunan altınların değer tespitinin yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Nargiza Mamedova, “Polis istediği gibi araştırma yapsın. Gerekli ifadeleri veririm ama pazartesi okullar başlıyor. İki çocuğum var onları hazırlayıp okula göndermek için fırsat istiyorum”dedi.

Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verirken, çocuklarla ilgilenen birilerinin olup olmadığını sordu. İddia makamı adına davada hazır bulunan savcı, çocukların durumu soruşturduklarını, akrabalarının onlara bakacağını öğrendiklerini belirtti.