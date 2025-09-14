Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı KKTC’nin Türk Dünyasının gururu olduğunu ve ilelebet yaşaması gerektiğini söyledi.

Arıklı Azerbaycan Cumhuriyetinin Kurucusu Mehmet Emin Resulzadenin ünlü sözünü hatırlatarak, “Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez; biz de KKTC de yükselen bayrağın inmemesi için mücadele veriyoruz” dedi.

YDP'den verilen bilgiye göre Arıklı dün akşam Cumhurbaşkanlığında yer alan 37 Türk devlet ve topluluğundan 87 gençlik teşkilatının katıldığı 20. Türk Dünyası Gençlik Kurultayında konuştu.

Kurultayda YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya Türk Dünyası Onur Madalyası takdim edildi.