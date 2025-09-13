Bafra’da kaldığı otelde şezlong üzerinde güneşlendiği esnada aniden rahatsızlanan ve yaşamını yitiren 76 yaşındaki Jarosiav Beranek’in otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis basın bültenine göre, 9 Eylül'de, Bafra’da kalmakta olduğu otelde şezlong üzerinde güneşlendiği esnada aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğum Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren şahsın, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

Nergisli’de de dün ağılı içerisinde hayvanlarını yemlediği sırada aniden rahatsızlanması sonucu ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitiren Süleyman Kuburcu’nun (E-42) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

-Ercan’da gümrüksüz mal tasarrufu

Ercan Havaalanında, dün gece yurt dışına gidecek olan N.M.(K-35) ve R.A.’nın (E-38) şüpheli hareketleri üzerine tasarruflarında bulunan valiz içerisinde yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif marka ve ebatlarda 45 parfüm, 8 fondöten, 15 dudak kremi, 1 koltuk altı roll on ile muhtelif ziynet eşyaları bulunarak, emare olarak alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahısların Lefkoşa’da kalmakta oldukları evde yapılan aramada ise muhtelif markalarda 18 parfüm, 6 koltuk altı roll on ve 2 yüz bakım kremi ile muhtelif ziynet eşyaları bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Büyükkonuk’ta kayıp şahıs

Büyükkonuk’ta sakin Orhan Ersoy (E-61) dün kalmakta olduğu evden ayrıldı ve halen geri dönmedi. Olayın polisin bilgisine saat 20.00 sıralarında gelmesi üzerine oluşturulan Polis ve Sivil Savunma Ekipleri ile bölge halkı tarafından başlatılan arama çalışmaları halen devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.