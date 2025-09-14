Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lapta bölgesindeki turizm paydaşlarıyla bir araya geldi ve Cumhurbaşkanlığı vizyonunu anlatma fırsatı yakaladı.

CTP’den verilen bilgiye göre, toplantıda konuşan Erhürman, “Bizim istikrarlı bir şekilde toplanacak ve gerçekten turizmcilerden oluşacak bir yapıyla bu işi programlamamız gerekiyor. Bu planlamanın da takipçisi olmamız lazım. Ben kendi adıma, bu işe ilişkin aktif bir mekanizmanın devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Toplantıya CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri de katıldı.

-Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı bu memleketin dünyaya merkezden açılabilen tek yeridir”

Erhürman, turizmle ilgili yıllardır aynı şeylerin söylendiğini belirterek, turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve “Ülkemiz en pahalı ülkelerden biri haline geldi. Yerli turistimiz bile güneye kaymaya başladı” dedi.

“Turist hem direkt sefer bulamayacak hem daha pahalı bir ülkeye gelecek hem daha pahalı bilet bulacak, hem de tanıtım yapılmayacak. Euro 48 TL iken, nasıl oldu da güney 3,5 yılda bizden daha ucuz hale geldi?” diye soran Erhürman, yapılması gerekenleri sıraladı.

Cumhurbaşkanlığı vizyonuyla ilgili de bilgi veren Erhürman, Cumhurbaşkanlığının “halkın evi” olacağını belirtti. Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı dediğimiz yer, bu memleketin dünyaya merkezden açılabilen tek yeridir. Cumhurbaşkanlığının turizm komitesi de danışmanları da var. O halde siz iddiaya sahipsiniz; turizm alanında da bir şey yapacağım iddiasındasınız demektir. Peki son beş yılda turizmle ilgili ne yapıldı? Cevap bulamıyoruz” dedi.

-“İstikrarlı bir şekilde toplanacak aktif bir mekanizma”

“Bizim istikrarlı bir şekilde toplanacak ve gerçekten turizmcilerden oluşacak bir yapıyla bu işi programlamamız gerekiyor. Bu planlamanın da takipçisi olmamız lâzım. Ben kendi adıma, bu işe ilişkin aktif bir mekanizmanın devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum” diyen Erhürman, liyakatin önemine işaret etti.

Son beş yılda tek bir geçiş noktası dahi açılmadığını hatırlatan Erhürman, var olan geçiş noktalarının da eziyete dönüştüğünü belirtti. Erhürman, “Bu halkın, bu halkın çocuklarının, gençlerinin, sporcularının, iş, kültür, sanat, bilim insanlarının dünyayla buluşması için gece gündüz çalışacağız” diye konuştu.

Diplomasinin yalnızca Cumhurbaşkanı’nın ve devletin resmi kurum ve görevlilerinin yürüteceği bir iş olmadığını kaydeden Erhürman, "Sanatçılarımız da sporcularımız da iş insanlarımız da, bilim insanlarımız da diplomasinin parçası haline gelecek, diplomasi ve diyalog her düzeyde, aralıksız biçimde sürdürülecektir” dedi.

-Talat: "Halkın her kesimiyle buluşarak yolumuza devam ediyoruz"

Toplantıda konuşan CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat da “Seçim dönemindeyiz. Çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. Halkın her kesimiyle, her sektörle buluşmaya çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamında nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili görüş alışverişine önem verdiklerine işaret eden Talat, çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.