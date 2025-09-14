Çavuş özellikle sıcak ve rüzgârlı havalarda açık alanda ateş yakmama ve yangın riskine karşı duyarlı davranma çağrısında bulundu

Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı Hüseyin Çavuş, vatandaşlara özellikle sıcak ve rüzgârlı havalarda açık alanda ateş yakmama ve yangın riskine karşı duyarlı davranma çağrısında bulundu.

Bakanlık açıklamasında, Akdeniz Köyü Ağıllar Bölgesi’nin güney kısmındaki arazide öğle saatlerinde çıkan orman yangının ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındığı, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini kaydedildi..

Yangının kısa sürede büyük paniğe yol açtığı belirtilen açıklamada, yaz mevsiminde orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olunması istendi.

Söndürme çalışmalarına Polis İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma, LAÇ Belediyesi, askeri birlikler ve bölge halkının katıldığı belirtilen açıklamada, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

-Çavuş orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olunmasını istedi

Açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti. Çavuş yaz mevsiminde orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Çavuş, “Kurmuş olduğumuz yangın müdahale koordinasyonu sayesinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri, Sivil Savunma, İtfaiye, Orman Dairesi ve belediyeler ile bu yıl yaptığımız işbirlikleri, hızlı müdahalede başarılı olmamızı sağlıyor. Bulunduğumuz bölge çetin bir arazi ve havanın rüzgârlı olması büyük bir faciaya yol açabilirdi. Fakat hızlı müdahalemizle bunun önüne geçtik. Bu bölgedeki yangın müdahale yollarımızın tamamını açtık. Yangında 5 dönümlük alan zarar gördü, yalnızca 1-2 ağaç yandı.” dedi.

Bakan Çavuş, ormanların ülkenin en önemli doğal mirası olduğunu vurgulayarak, yangınların önlenmesi için alınan tedbirlerin artırıldığını, tüm ekiplerin 7/24 teyakkuz halinde bulunduğunu ifade etti. Vatandaşlara da özellikle sıcak ve rüzgârlı havalarda açık alanda ateş yakmama ve yangın riskine karşı duyarlı davranma çağrısında bulundu.

Bakan Çavuş, yangına canla başla müdahale eden tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti.