"Türk Birliği güç birliğidir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu dile getirdi, aynı kültür ve maneviyatın paylaşıldığını vurguladı.

Türk Dünyası ile gönül bağlarının bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Birliğinin önemine işaret etti ve Türk Birliği’nin güç birliği olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar Dünya Türk Gençleri Birliği (DTGB) tarafından düzenlenen 20. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenen programa, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, DTGB Genel Başkanı Ersin Güzel ve Türk dünyasının çeşitli coğrafyasından çok sayıda delege ve misafir katıldı.

Türk dünyasından sanatçıların sahne aldığı Kurultayda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'ya Türk Dünyası Hizmet Plaketi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile DTGB Genel Başkanı Ersin Güzel'e Türk Dünyası Şeref Madalyası, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.

Türk Ocaklari Genel Baskanı Mehmet Öz, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler, eski Milletvekili Bülent Şevket Yahnici ve DTGB Yürütme Kurulu Üyesi, Genel Başkan Başdanışmanı Elgiz Özaydın’a Türk Dünyası Hizmet Ödülü verildi. Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz gelemediği için ödülünü Türk Ocakları Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Esabil Eker aldı.

Kurultaya katılan dünyanın 35 farklı bölgesinden gelen gençler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Tatar'a ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti.

-“ Aynı kültürü ve maneviyatı paylaşmanın mutluluğu içindeyim”

Konuşmasında Kıbrıs Türkü’nün, Türk Milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, aynı kültürü ve maneviyatı paylaşmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Türk Dünyası ile gönül bağlarının bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim imkanlarının gelişmesinin önemine dikkat çekti, kurultaydan verilen mesajın dünyaya yayıldığını, maneviyat ve gönül bağlarının güçlendiğini kaydetti.

En güneydeki Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin jeopolitik ve jeostratejik önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nü yıldırmak ve azınlık statüsüne getirmek için ambargolar uygulandığını söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığını ve egemenliğini savunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Soydaşlardan beklentimiz, bağımsızlığımıza ve egemenliğimize katkı yapmanız. Dünyanın her yerinde bulunan soydaşları selamlıyorum. Birlikte bu duyguları yaşamak, tarihten gelen gönül birliğidir” dedi.

-Güzel: “Kurultay Türk dünyasından gençlere KKTC'yi tanıtmaktır”

Açılış konuşmasını yapan DTGB Genel Başkanı Ersin Güzel, Türk dünyasının birlik olması gerektiğini vurgulayarak, kurultayın Türk dünyasından gençlere KKTC'yi tanıtmak olduğunu söyledi.

Güzel, kurultayı KKTC'de yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "KKTC'nin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

-Zorlu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, dünyanın küresel ölçüde kırılmalar, dengesizlikler, kaos ve çatışma riski ile yüzleştiğine dikkati çekti. Zorlu, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvelerinde Cumhurbaşkanı düzeyinde kendi bayrağı ve adı ile temsil edildiğini vurgulayarak, tüm bu gelişmelerin geçmişte hayal bile edilemediğini söyledi.