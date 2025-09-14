Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin emekli hemşirelerinden Zalihe Aşman’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, “Mesleğine yıllarını adamış, özverili çalışmalarıyla tanınan değerli meslektaşımız Zalihe Aşman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız” denildi.

Zalihe Aşman’ın, sağlık hizmetlerinin en zor zamanlarında dahi insan hayatına verdiği değerle, hemşirelik mesleğinin onurunu ve sorumluluğunu layıkıyla taşıyan bir sağlık emekçisi olduğu vurgulanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Meslek yaşamı boyunca göstermiş olduğu fedakârlık, insan sevgisi ve çalışkanlığı ile sadece hastaları ve meslektaşları tarafından değil, toplum tarafından saygıyla anılmıştır.”

Mesajda, Zalihe Aşman’a Allah’tan rahmet başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve sağlık camiasına başsağlığı dilendi.