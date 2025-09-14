Akdeniz Bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarının devam ediyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, yazılı açıklamasında, "Akdeniz bölgesinde yaşanan yangına ekiplerimiz organize bir şekilde ve hızla müdahale etmiştir. Yangının söndürülmesinde emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

-GKK açıklaması: "Yangına 20 muhtelif cinste araç ve 66 personel ile müdahale edildi"

Diğer yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da yangına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, tarafından birlikte müdahale edildiğini ve saat 13.30 sıralarında yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Yazılı açıklamasında soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten GKK, yangına 8 itfaiye aracı , 6 yangına müdahale aracı, 2 genel maksat aracı, 1 komuta kontrol aracı, 1 iş makinesi, 1 dron ve 1 su tankeri olmak üzere 20 muhtelif cinste araç ve 66

personel ile müdahale edildiğini açıkladı.