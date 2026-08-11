Kamalı Haber

Ülkemize turist olarak gelen ve Demirhan’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan 64 yaşındaki L.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

900 TL DEĞERİNDEKİ ÜRÜNLERİ ÖDEMEDEN ÇIKARDI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Batuhan Kaya olguları aktardı. Polis, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde zanlının kozmetik bölümünde satışa sunulan toplam 900 TL değerindeki 2 kutu Gillette Mach 3 marka tıraş bıçaklarını kutuların içerisinden çıkarıp cebine koyduktan sonra ödeme yapmadan market dışına çıkartmak suretiyle sirkat ettiğini söyledi.

ZANLI AYNI GÜN TUTUKLANDI

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti.

KKTC İLE KALICI BAĞI YOK

Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, KKTC ile kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

10 GÜNÜ AŞMAYAN SÜREYLE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.