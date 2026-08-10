Kamalı Haber

Gönyeli’de meydana gelen yaralama suçundan tutuklanan B.H. mahkemeye çıkarıldı.

EVİNDE MİSAFİR OLAN KADINLA TARTIŞTI

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli Mehmet Portakal olguları aktardı. Polis, 9 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Fadıl Orhan Aniler Sok. Gönyeli’de üç yıldır tanıdığı ve evinde iki gündür misafir olan 26 yaşındaki Sudanlı kadınla ilişkiye girmek istediğini söylemesi sonucu aralarında tartışma çıktığını söyledi.

21 SANTİMLİK BIÇAKLA YARALADI

Polis, zanlının uzunluğu 21 santimlik bıçağı A.H.B.A.’nın sol üst bacak kısmına iki kez sokması sonucu yaklaşık 0.5 cm iki kesi oluşmasına neden olarak olduğunu belirtti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Polis, aynı gün Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir ekibin telefonla genç kadından almış olduğu bilgi doğrultusunda olay yerine gittiği zaman zanlıyı merdiven A.H.B.A.’nın ise ikametgahın salonunda yerde oturur vaziyette tespit ettiğini kaydetti. Polis, A.H.B.A.’nın ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisine gönderildiğini, zanlının ise tutuklandığını açıkladı.

BIÇAK KOLTUK YASTIĞININ ARASINDA BULUNDU

Polis, zanlının ikametgahında aynı gün 17.30-18.00 saatleri arasında yapılan aramada salonun tekli oturma koltuğunun yastığı arasında bıçak tespit edilerek gerekli fotoğraflama yapılarak emare olarak alındığını söyledi.

MÜŞTEKİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis memuru, müştekiye hastanede yapılan kontrolde sol bacağında bulunan kesilere birer dikiş atıldığını, sağlık durumu iyi olduğu gerekçesi ile taburcu edildiğini kaydetti. Polis, müştekinin ifadesinde zanlıdan şikayetçi olduğunu ifade etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.