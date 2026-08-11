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Girne- Güzelyurt anayolu üzerinde alkollü, süratli ve ehliyetsiz araç kullanarak, 85 yaşındaki Turan Obalı’nın ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan, ayrıca polise yalan beyanda bulunan 21 yaşındaki Y.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesinde görevli polis çavuşu Nadir Timuçin mahkemede olguları aktardı.

167 MİLİGRAM ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis çavuşu Timuçin, zanlının 7 Ağustos 2026 tarihinde saat 06:45 raddelerinde Girne- Güzelyurt anayolu 23-24 kilometreleri Geçitköy’de meydana gelen ölümlü kazadan dolayı tutuklu olduğunu söyledi. Polis, 167 miligram alkollü içki tesiri altında Güzelyurt istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin zanlının yönetimindeki ZZV 648 plakalı BMW marka salon araç ile sola meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Turan Obalı yönetimindeki FJ 868 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu Turan Obalı’nın kaza sonucu aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde vefat ettiğini, ZZV 648 plakalı araç sürücüsü zanlı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Y.G., S.D. ve M.A.G.’nün yaralanarak kaldırılmış oldukları Girne Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilkyardım tedavisine müteakip zanlı Y.A. dışındaki üç yaralının taburcu edildiklerini kaydetti.

POLİSE YALAN BİLGİ VERİLDİ

Polis, zanlının ise 8 Ağustos’ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinden taburcu olduğunu, Y.G., S.D. ve M.A.G. polise yalan bilgi vererek ilk etapta ZZV 648 plakalı aracın sürücüsünün M.A.G. olduğunu söylediklerini açıkladı. Polis, daha sonra yapılan tahkikat neticesinde konu aracı sürenin Y.A. olduğunun tespit edildiğini, zanlıya yapılan alkol testinde nefesinde 167 miligram alkol tespit edildiğini, ayrıca KKTC ve TC'den herhangi bir sınıfı kapsayan sürüş ehliyeti bulunmadığının tespit edildiğini söyledi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENDİ

Polis çavuşu Timuçin, zanlının aynı gün mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk alındığını, bu süre içerisinde Obalı’ya Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Morgunda otopsi yapıldığını ve ölüm nedenin trafik kazasına bağlı çoklu kaburga kırıkları, beyin kanaması, iç organ yaralanmaları ve iç kanamalar olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

ZANLI İTİRAF ETTİ

Polis, zanlı gönüllü ifade vererek ZZV 648 plakalı aracı ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde kullandığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, söz konusu aracın M.A.G.'ye kiralanıp onun adına ilgili rent a car şirketi tarafından sözleşme yapılmasına başka şahısların da kullandığı iddiaları olduğunu, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Şubesine yazılar yazıldığını, ZZV 648 plakalı aracın M.A.G. tarafından kiralandıktan sonra eğer varsa kimler tarafından kullanıldığının tespiti için mobese görüntülerinin beklendiğini ifade etti.

KAN ÖRNEĞİ VE DNA SONUÇLARI BEKLENİYOR

Polis çavuşu Timuçin, alkol, uyutucu ve uyuşturucu maddelerin tespiti için kan örneği alındığını ve devlet laboratuvarından sonuçların çıkmasının beklendiğini söyledi. Polis, kaza nedeniyle şoför tarafında ön camın üzerinde darbeden kaynaklı kadın saçları tespit edildiğini, herhangi bir şüpheye mahal verilmemesi adına ilgili saçların zanlıya mı S.D.'ye mi ait olduğu yönünde DNA incelemesi yapılacağını belirtti.

2 GÜN EK TUTUKLULUK

Polis, alınması gereken ifadeler, incelenen kamera görüntüleri olduğunu, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve kamera görüntülerinin alınacağı yerlere etki edebileceğini ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.