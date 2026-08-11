Kamalı Haber

Haspolat'ta meydana gelen Vahim Zarar ve Ciddi DARP” suçlarından tutuklanan İ.A. mahkemeye çıkarıldı.

EŞİNİN KULAK ZARININ YIRTILMASINA SEBEBİYET VERDİ

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ebrar Kiriş mahkemeye olguları aktardı. Polis, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Haspolat’ta sakin zanlının ikametgahının salonunda boşanmak istediği gerekçesi aralarında çıkan sözlü tartışma sonrasında eşi S.A.’nın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurarak ciddi bir şekilde darp edip sol kulağına iki kez tokat vurmak suretiyle kulak zarının yırtılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi.

ŞİKÂYET 10 AĞUSTOS’TA YAPILDI

Polis, şikâyetin 10 Ağustos’ta yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti. Zanlının yazılı dava tebliğini kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

“PİŞMANIM” DEDİ

Mahkemede söz alan zanlı ise pişman olduğunu söyledi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.