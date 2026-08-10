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Ercan’da metamfetamin soruşturması: Zanlı yeniden mahkemede

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Metamfetamin Türü Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan W.A.A.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Valizinde yaklaşık 750 gram madde bulundu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı. Polis, 6 Ağustos 2026 tarihinde; saat 20:20 raddelerinde, Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlıya ait valiz içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından huzurunda, yapılan kontrolde, yaklaşık 750 gram ağırlığında çay ile karışık bir miktar Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve metal kaşık bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Suçunu kabul etmedi

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının ifade vermediğini, suçunu kabul etmediğini belirtti.

Analiz sonucu bekleniyor

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini kaydetti. Polis, alınacak ifadeler, beklenen analiz sonucu olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

4 gün daha tutuklu kalacak

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.