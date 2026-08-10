Kamalı Haber

Lefkoşa’da kaza yaptıktan sonra yapılan testte uyuşturucu tespit edilerek tutuklanan A.T. mahkemeye çıkarıldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 8 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.50 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde yönetimindeki kamyonet araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Molto Market önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçerek, o esnada karşı istikametten gelmekte olan RY 865 plakalı salon aracın ön kısmına çarptığını söyledi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA DA ÇARPTI

Polis, çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden RP 831 plakalı aracın park halinde bulunan UR 871 ve NY 818 plakalı araçlara da çarptığını belirtti. Polis, çarpmanın etkisi ile geriye doğru savrulan NY 818 plakalı aracın da gerisinde park halinde bulunan HJ 183 plakalı salon araca çarpıp durduğunu mahkemeye aktardı.

KOKAİN VE CANNABİS TESPİT EDİLDİ

Polis, soruşturma kapsamında yapılan testte zanlının tükürük örneğinde kokain ve cannabis tespit edildiğini kaydetti.

ARAÇTA YEŞİL REÇETEYE TABİ HAPLAR BULUNDU

Polis, zanlının aracında yapılan aramada ise dört adet yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, soruşturma kapsamında alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu, ayrıca zanlının aracında bulunan haplarla ilgili araştırma yapılacağını belirterek, üç gün ek süre talep etti.

3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.