Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, sahtekarlıkla para temini, sahte banka ödeme emri düzenlenme suçlarından tutuklanan M.A.M. mahkemeye çıkarıldı.

317 BİN TL ÖDEME YAPTI

Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Bora Çelebi mahkemeye olguları aktardı. Polis, 5 Ağustos 2026 tarihinde sahte bir internet sitesi üzerinden araç kiralayan ve 317 bin TL ödeme yapan bir şahsın polise gelerek, dolandırıldığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

PARA ZANLININ HESABINA GÖNDERİLDİ

Polis, şikâyet üzerinde başlatılan soruşturmada müştekinin ödediği paranın önce bir şahsın hesabına, ardından zanlının hesabına gönderildiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 10 Ağustos tarihinde tutuklandığını, cep telefonunun emare alındığını belirtti.

ARANAN DÖRT KİŞİ VAR

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının telefonunun inceleneceğini ve arana dört kişi olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

ZANLI SUÇSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Mahkemede söz alan son sınıf tıp öğrencisi olduğunu, hiçbir suça karışmadığını, hesabına gelen parayı Nijerya’daki bir arkadaşının okul harcı için gönderdiğini söyledi. Zanlı suçsuz olduğunu iddia etti.

3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.