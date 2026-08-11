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Alayköy'de meydana gelen "Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, mal sahibinden izinsiz araç kullanmak, sigortasız, seyrüsefersiz ve muayenesiz araç kullanmak" suçlarından tutuklanan İ.K. mahkemeye çıkarıldı.

271 MİLİGRAM ALKOLLÜ İÇKİ TESİRİ ALTINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Bayram Yıldırım olguları aktardı. Polis, 8 Ağustos 2026 tarihinde saat 17:15'te Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir polis ekibinin Alayköy'de yapmış olduğu devriye esnasında HT 058 plakalı kamyonet aracın Alayköy'de Atatürk Caddesi üzerinde seyrettiğinin tespit etmesi üzerine konu aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, yapılan kontrolde aracın üçüncü şahıs sigortasız, seyrüseferinin 31.03.2026 tarihinde, muayenesinin 16.01.2025 tarihinde bittiğinin belirlendiğini kaydetti. Polis, araç sürücüsünün nefesinden alkol kokusu gelmesi üzerine kendisine alkol içip içmediği sorulduğunda, "Daha annemde şimdi içtim, eve gidiyordum" dediğini, bunun üzerine Gönyeli Polis Karakoluna götürülerek, test yapıldığını kaydetti. Polis, yapılan testte nefesinde 271 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun belirlendiğini açıkladı.

EHLİYETİNİN DAHA ÖNCE İPTAL EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis, zanlıdan ehliyet ibrazı istenildiğinde ehliyetinin olmadığını söylediğini, yapılan sürüş ehliyeti araştırmasında 30.04.2026 tarihinde "Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve Trafik Kazası yapmak" suçundan Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak ehliyetinin davası görülünceye deyin iptal edildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

ARACI MAL SAHİBİNDEN İZİNSİZ KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Polis, ayrıca HT 058 plakalı aracın kayıtlı mal sahibinden yapılan sorgulamada zanlının aracı mal sahibinden izinsiz kullandığının da belirlendiğini söyledi. Polis, Polis, zanlının askıda "Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik Kazası yapmak" suçundan dosyasının olduğunu belirterek, ehliyetinin davaları görülünceye deyin iptal edilmesini talep etti.

MAHKEMEDEN EHLİYET KARARI

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının trafik suçu işlemesini önlemek amacıyla ehliyetinin davası görülünceye kadar iptal edilmesine emir verdi.