Stoltenberg, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu" etkinliğinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'da çatışma sona erdiğinde Rusya'yı daha fazla saldırıdan caydırmak için Ukrayna'nın yeterli kabiliyetinin olmasının önemine işaret etti.

Ukrayna'nın güvenlik garantisine ihtiyacı olduğunun altını çizen Stoltenberg, "En iyi ve en güçlü güvence 5. madde olur." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya yönelik uzun vadeli taahhüttün uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin geçmişte Avrupa ve ABD'nin bazı sözlerini yerine getirmediğini, bu nedenle oluşan "boşlukların" Ukrayna'ya askeri yardımları geciktirdiğini dile getirdi.

Buna rağmen Ukraynalıların sahada ilerlemeyi muhafaza ettiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Müttefiklerin vaatlerini yerine getireceğine inanıyorum." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya destek taahhüdünün yük paylaşımı konusunda da bir mutabakat oluşturacağını, aynı zamanda daha fazla şeffaflık sağlayacağını ifade etti.

Görevi ekimde sona erecek Stoltenberg, iyimser biri olduğunu ve NATO'nun tüm farklılıklara rağmen güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.

Stoltenberg, "Zorluklarla karşılaşıldığında hükümetler, siyasetçiler ve milletvekilleri birlikte daha güçlü ve güvende olduğumuzu fark ediyor. Bu da çok güçlü bir mesaj, bu yüzden de ittifak nüfuzunu sürdürmeye devam ediyor." diye konuştu.