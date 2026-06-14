Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun ve Ciddi Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kadını Darp Edip Çanta ve Değerli Eşyalarını Aldığı Öne Sürüldü

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Alperen Asena olayla ilgili bulguları aktardı. Asena 13 Haziran 2026 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa’da Kartal sokak’da bulunan bir apartmanın bodrum katında zanlı M.K.’nın sosyal medya olan Telegram programından tanışmış olduğu ve kendisiyle görüşmek için orada bulunan ve ülkemizde turist statüsünde bulunan 29 yaşındaki bir kadının kafasına muhtemelen sert bir cisimle vurup ciddi bir şekilde darp ettikten sonra omzunda asılı bulunan 1000 TL değerinde Louis Vuitton marka kahverengi renk çantayı, çanta içerisindeki 5000 TL nakit parayı, 15.000 TL değerindeki 1 adet beyaz renk iPhone 11 marka cep telefonunu, 1 adet 5000 TL değerindeki pembe renk Victoria Secret marka bayan parfümünü ve TC yetkili makamları tarafından adına ıstar olunan TC Kimliğini sahibini daimi surette mahrum bırakmak niyetiyle alıp kaçmak suretiyle soygun suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Şikayet Sonrası Teslim Oldu

Polis müştekinin hastaneye kaldırılıp ayılmasının ardından polise şikâyetçi olduğunu konu ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde zanlıya ulaşıldığını ve zanlının polise gelerek teslim olduğunu söyledi.

Çalınan Eşyalar Henüz Bulunamadı

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu buna ek olarak müştekiden çalınan eşyaların halan bulunamadığını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün zanlının poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.