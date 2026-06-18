Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun ve Ciddi Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.K. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Telegram üzerinden tanıştığı kadını darp edip soyduğu iddia edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İsmet Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı. Polis,13 Haziran 2026 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa’da Kartal Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum katında zanlı M.K.’nın sosyal medya olan Telegram programından tanışmış olduğu ve kendisiyle görüşmek için orada bulunan ve ülkemizde turist statüsünde bulunan 29 yaşındaki bir kadının kafasına muhtemelen sert bir cisimle vurup ciddi bir şekilde darp ettikten sonra omzunda asılı bulunan 1000 TL değerinde Louis Vuitton marka kahverengi renk çantayı, çanta içerisindeki 5000 TL nakit parayı, 15.000 TL değerindeki 1 adet beyaz renk iPhone 11 marka cep telefonunu, 1 adet 5000 TL değerindeki pembe renk Victoria Secret marka bayan parfümünü ve TC yetkili makamları tarafından adına ıstar olunan TC Kimliğini sahibini daimi surette mahrum bırakmak niyetiyle alıp kaçmak suretiyle soygun suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Şikayet sonrası teslim oldu

Polis müştekinin hastaneye kaldırılıp ayılmasının ardından polise şikâyetçi olduğunu konu ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde zanlıya ulaşıldığını ve zanlının polise gelerek teslim olduğunu söyledi. Polis, zanlının evinde arama yapıldığını ancak emarelerin bulunmadığını belirtti.

Suçunu kabul etti, emarelerin yerini gösterdi

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini, çaldığı emarelerin yerini söylediğini açıkladı. Polis, çalınan emarelerin çoğunun Lefkoşa’da boş bir arazide bulunduğunu ifade etti.

Soruşturma tamamlandı

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 12 Mart 2025’te mülke tecavüz, 2 Mayıs 2026’da ise 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçundan teminata bağlandığını söyledi.

Tutuklu yargı talep edildi

Polis, zanlının iki kez teminata bağlanmasına rağmen suç işlemeye devam ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemeden cezaevi kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.