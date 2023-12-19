Geçen hafta içinde polis açıkladı...

“Sahte reçete olayında 17 doktor, 48 eczacı, 3 eczane çalışanı ve 6 sivil şahıs olmak üzerine toplamda 74 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı...”

Bu açıklama sonrasında yapılan yorumlarda ise kimi tutuklamalar bitti dedi, kimi de devam edecek diye yorumda bulundu!

Siz bunu nasıl yorumlarsınız bilemeyiz ama bize ulaşan bilgilere göre listenin içinde 100’ün üzerinde ismin olduğu belirtiliyor...

Soruşmalar konusunda polise güvenmekten başka çaremiz yoktur!

Ancak ilaçlar konusunda mağduriyetin arttığı da bir gerçektir...

Anlaşılan o ki bundan sonra daha da artacak!

Özellikle Eczacılar Birliği yeni aldığı kararlarla sistemi tamamen kilitlemeyi amaçlıyorlar...

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Birlik dün üyelerine gönderdiği mesajlarda üyelerinden hiçbir sosyal sigorta reçetesini işleme koymamalarını istedi.

Gerekçe olarak da mevcut sosyal sigorta reçete işlemlerindeki kaosu ve teminata bağlanan meslektaşlarının yaşam haklarının iyileştirilmemesini gösterdi.

Diğer taraftan kamuda ve serbest çalışan hekimler sosyal sigorta reçetesi yazmaya devam ediyor.

Reçeteler yazılsa da, eczaneler işlem yapmayacağı için dolaylı olarak bu reçetelerin hiçbir hükmü kalmıyor.

Yine olan vatandaşa oluyor.

Sosyal Sigortalar Dairesi, Doktorlar ve Eczacılar arasında yaşanan reçete soruşturması süreci sanki de tamamen kaosa mı dönüştürülmek isteniyor?

Şayet eczaneler sigorta reçetesi yapmaz ise bu durumun ne kadar süreceği belli değil.

Ocak 2024'ten itibaren ilaçlara yaklaşık yüzde 30-40 arası zam gelmesi beklenilen bir ortamda, halk zaten hakları olan ilaçlarını parasıyla almak zorunda kalırken, bu kararla ve gelecek zamlarla birlikte belki de ilaçlarının önemli bir kısmını alamayacak hale bile gelebilir.

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Öte yandan, Serbest Çalışan Hekimler birliği değişiklik yapılan yeni sözleşmeleri imzalamaya hazır olduklarını belirtirken, Tabipler Birliği'nin ve Eczacılar Birliği'nin tam olarak nasıl bir sözleşme metni istedikleri ise hala belli değil.

Sistem şu anda neredeyse tamamen kilitlenmiştir bundan sonrası da anlaşılan o ki büyük bir kaosun kapıda olduğudur!

Halkın alım gücü gittikçe düşerken, Eczacılar Birliği'nin aldığı bu kararla sosyal sigorta reçete işlemleri tam anlamıyla tıkanacaktır. Bazı eczacılar bu karara uymak istemese de, Birliğin olası bir disiplin soruşturmasına maruz kalmamak için karar uymak zorunda kalacakları da gelen bilgiler arasında.

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Eczacılar bir yanda, hekimler diğer yanda en önemlisi de ilaç temininde zorlanan hastalar başka bir yanda...

Peki bu konuda bakanlık ne yapıyor?

Sahi gidişat konusunda çoktandır bir açıklama yapılmadı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce sessizliklerini bozmaları ve halkın ilaçlara ulaşabileceği bir formül bulmaları gerekiyor...

Nasıl mı yapacaklar?

Konu tamamen onların sorumluluğu altındadır...

Bu konuda şikayet etmeye ya da topu başkalarının kucağına atma alternatifleri de yoktur!

Kaos artarak devam etmektedir, mağduriyeti gidermek de iki bakanlığın görevidir...

“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?”

Bir polis arkadaş anlatıyor, daha doğrusu sitem ediyor...

Geçtiğimiz haftalarda yapılan trafik denetimlerinde alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü ki kendisi bizim meslektaşımızdır istenilen hiçbir belgeyi polise vermek istememiş!

Araçtan inmesi istenince de dediği aynen şu;

“Sen benim kim olduğumu biliyor musunuz?”

Bunu söyleyince de sarılmış telefonuna...

Üç beş dakika sonra görevli trafik polisinin telefonu çalmış!

Talimat yüksek yerden deyip alkollü sürücüyü o haliyle bırakmışlar...

Kabul edilemeyecek bir davranıştır bu!

Kim olursa olsun, birisi hem de yüksek alkollü ise eğer bir kere onu serbest bırakmak ona kötülük yapmaktan başka bir şey değildir...

Polisteki böyle nahoş olaylar da insanlar arasındaki adaletsizliğin net bir göstergesidir!

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MESAJ KUTUSU

Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, geçtiğimiz günlerde bütçe görüşmelerinden sonra çok şey değişecek diye konuşunca duyanlar hayli merak etmiş olsalar ki yoğun soru bombardımanına tutmaya başladılar. Hatta bazıları kabine değişikliği yönünde yorumlar yapmaya başladılar, hadi bakalım hayırlara vesile olsun...

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Sayın Ercan İBRAHİMOĞLU, emekli olduktan sonra boşta kalmak yerine döviz bürosu kurduğunuzu hatta yoğun müşteri trafiğiyle karşılaştığınızı duyduk hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı işler bol kazançlar temenni ederiz.

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Sayın Erkut ŞAHALİ, mecliste kürsü konuşmalarınız hayli ilgi görüyor ancak seviye konusunda çok da öyle düşünülmüyor. Partinizin ileride olası genel başkan adaylarından birisi olarak üslup konusuna biraz daha özen göstermeniz gerekiyor, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Cafer GÜRCAFER, sosyal konut projesi bu kez çok ciddi bir şekilde yeni yılın ilk ayından itibaren uygulamaya konuluyor. Projenin de TOKİ tarafından yönetileceği kesinleşti siz birlik olarak bu projenin neresindesiniz, üyelerinizden konuyla ilgili endişelerini belirten sorular gelmeye başladı...

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Sayın Ersin TATAR, çift uyruklu ailelerden çocuklarının güneydeki mağduriyetleri konusunda ülkenin lideri olarak devreye girmeniz ve haksızlığın giderilmesi için çalışma başlatmanız öneriliyor. Hazır ilişkiler iyiye gitmekteyken iyi bir icraat örneği gerçekleştirebilirsiniz değil mi?

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Sayın Hasan HASTÜRER, önümüzdeki süreçte ülkede bazı siyasilerin geleceği konusundaki yazınızdan sonra millet epey heyecan yapmış olacak ki yoğun sorular yöneltmeye başladılar. Kimleri kastettiğiniz halli merak konusu olmuş bakalım arkası da gelecek mi?

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Sayın Ali BATURAY, Kanal T’deki bazı arkadaşlar gelecekleri konusunda endişeli olduklarını belirten mesajlar göndermeye başladılar ara sıra kanala uğrayarak hal hatır sormanızı bekliyorlar, fazla da geciktirmeyin olur mu? Sonuçta herkes ekmek derdinde ve tünelin ucunu görmek istiyorlar...

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Sayın Azra TAÇOY, pek kıymetli kardeşinizin zamansız vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah...

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Sayın Hasan TOSUNOĞLU, partide kazan kaynamaya başlarken bu sıralar fazlasıyla sessiz olmanız size yakın olanları merak içinde bırakıyor. Bazı konularda parti içi huzuru korumak amacıyla uzlaştırıcı olmanız bekleniyor...

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Sayın Vatan MEHMET, Kıbrıs Postası’nda 10 yıllık görev süreniz plaketle onurlandırılmış. Bakalım patronun aklına gelip de bunu bir meyhane gecesiyle devam ettirecek mi artık hep birlikte göreceğiz değil mi? Bu arada derin köşe yazılarına da devam etmeniz bekleniyor

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Sayın Alihan PEHLİVAN, yeni radyonuzla birlikte medya patronluğu konusunda hızla ilerlediğiniz gözlemleniyor. Hayırlara vesile olsun şimdi bir de basılı gazeteyi yayın hayatına koyarsanız kim tutar sizi...

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