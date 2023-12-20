İnancımız odur ki geçmişte gözbebeğimiz olan DAÜ hala öyledir ama şu anda yaşanan durum da çok iç açıcı değil...

Şu anda çalışanlar arasında çok büyük bir kaos yaşanıyor!

Lale devri çoktan gerilerde kaldı...

Burada çalışanlar geçmişte ayrıcalıklı olarak gösterilirken şimdi maaş alıp almayacakları tartışılıyor!

Tedirginlik hat safhada...

Kimse önünü göremiyor, hesabını kitabını sağlıklı olarak yapamıyor!

Sendikaların eylemleri ve açıklamaları da cılızlıktan öte gidemiyor...

Bu kafayla gidilirse gözbebeği olma konumundan çıkar çok hızlı bir şekilde gerileme dönemi başlar!

Sonuçta bizim yönetemediğimiz kurumu gelir birileri yönetmeye başlar ve biz de şaşkın şaşkın bakar kalırız...

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Bizim anladığımız kadarıyla DAÜ şu sıralar sahipsiz bırakılmıştır...

İlgili bakanlık işten durdurmalar yaşanmasını istemiş ve işin kolayını seçmiştir!

Bunun güzide kuruma ne kadar itibar kaybettireceğini hesaba katmadan...

Sonrasının çorap söküğü gibi geleceğini tahmin edemeden!

İşten atmak kolay da ya sonrası ne olacak?

Şu haliyle bile üniversitelerin lider lokomotifi olan DAÜ’nün harcanmasından sonra bunun tüm dünyada olumsuz sonuçlar doğuracağı bunun diğer üniversite camiasını da fazlasıyla etkileyeceğini nasıl olur da düşünmezler, düşünemezler inanın hayretler içindeyiz!

Bir kere şunu görmek gerek ki DAÜ sadece bir üniversite değil, G.Mağusa ve civarının hayat damarıdır...

Bölgenin can suyudur!

Bu kurumun üzerini çizen ya da bu niyette olan ihanet içindedir...

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DAÜ şu anda çok ciddi maddi sıkıntılar yaşamaktadır...

Çalışanları işten atın dilerek de sorunu çözemezsiniz!

Çalışanların haklarından kırpmak da boşa kürek çekmekten öteye gitmez...

Hükümetin DAÜ konusunda bir takım kararlar ürettiğini, özellikle vergi affı konusunda kararlar aldığını biliyoruz ama kurtuluş için yeterli olduğunu da çok zannetmiyoruz!

Bir kere DAÜ’nün başarılı olabilmesi için öncelikle çalışanların moral ve motivasyonu çok önemlidir...

Zira çalışanlar kendi kurumlarına sahip çıkmazlarsa kurum çok fazla ayakta kalamaz!

Belli bir süre tasarruf tedbirleri alınabilir ama bunun sürekli hale getirilme çabaları da bütün emekleri berhava eder!

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Son haftalarda DAÜ camiasından sayısız telefon ve mesajlar geliyor...

Tabi ki öncelik maddi konular!

Buna kesinlikle hak veriyoruz ki ekonomik olarak öyle karanlık bir dönemden geçiyoruz ki geçinmek onların da en büyük dertleri arasında...

DAÜ’de diğer okullara göre maaşların yüksek olduğu doğrudur!

Çalışanların en büyük merakı da şu sıralar 13’ncü maaşların alınıp alınmayacağıdır...

Duyduk ki sendikalar da kabul etmiş büyük ihtimalle de yarın bugün açıklanır, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda DAÜ çalışanlarının 13’ncü maaşları kendilerine asgari ücret üzerinden ödenecektir...

Buna en azından iyidir de diyebilirsiniz ya da asla kabul edilemez diye de!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, DAÜ'de yeni yıl öncesi durumlar iyice karışmaya başladı. Çalışanlar ayaklanma öncesinde bir takım eylemler planlarken yönetim sessizliğini bozmayarak ortalık daha fazla geriliyor hiç gecikmeden müdahale etmeniz ve duruma el koymanız isteniyor...

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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, Teknecik ve Kalecik zehir kusmaya devam ederken özellikle bu bölgelerde oturanların sağlık sorunlarının her geçen gün arttığı gözlemleniyor. Şu anda ülkede sağlığın patronu olarak umarız kimsenin şimdiye kadar yapamadığını siz başarırsınız...

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Sayın Ahmet KOLAN, sağlık sektöründen sonra şimdi de turizm sektörüne girdiğiniz ve Girne'de bir otel satın alarak iddialı olarak yeni yaz sezonuna hazırlandığınız konuşulmaya başlandı. Kıbrıs'ı epey sevdiniz desenize, hayırlı işler bol kazançlar dileriz...

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Sayın Savaş MORALI, G.Mağusa TMK müdürü olarak veli şikayeti olan tavandaki sallanan floresan lambası konusunda hassasiyet gösterip tamir ettirdiğiniz için teşekkür ederiz. Bakanlık bu konularda biraz ağır davranınca görev okul yönetimlerine düşüyor değil mi?

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Sayın Zorlu TÖRE, yıllardır sürdürdüğünüz sizin fikrinizden olmayana Rumcu yakıştırma tavrınızdan artık vazgeçme zamanı gelmedi mi? Böyle giderseniz tüm memleketi Rumcu yapacaksınız makamınız gereği sizi daha olgun olmaya davet ediyoruz...

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Sayın Dursun OĞUZ, bazı sözde medya kuruluşlarının saldırıları artarak devam ederken bunların ardında hangi rakiplerin olduğunu araştırmak da size ve ekibinize düşüyor. Bizim ülkede siyasette fazla mütevazi olmak çok da işe yaramayabilir...

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Sayın Erhan ARIKLI, Yeni Ercan'da 150 eksikle işe başlamak hangi aklın ürünüdür lütfen açıklar mısınız? Bu arada ilgili firmanın günde bin dolarlık ödemeyi kabul edeceğini sanıyorsanız hala yanlış yoldasınız demektir. Yaptırım için daha sert önlemler almanız gerekiyor...

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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, bakanlık bütçesinin yeterli olmadığından şikayet ediyorsunuz ama özellikle dış temsilciliklere akan lüzumsuz parayı göz ardı ediyorsunuz. Bu arada ara sıra yoklayın bakalım dış temsilcilik ve ofislerde görevli olanlar başka hangi işlerle uğraşıyorlar?

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Sayın Yasemin ÖZTÜRK, hiç gerek yokken tek başınıza bir eylem gerçekleştirmeniz nedeniyle resmen hedef tahtası haline getirildiniz. Ha keşke dünkü belgeyi çok önceden açıklasaydınız bu kadar başınız ağrımayacaktı değil mi?

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Sayın Dilek KIRICI, uzun ve yorucu bir iş hayatından sonra çok yakında emekliliğe hazırlandığınız ancak yeni projelerle gündeme geleceğiniz konuşuluyor. Bu arada ticarete atılmak için de bazı girişimlerde bulunuyormuşsunuz hayırlara vesile olsun...

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