Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin sahte diploma skandalıyla ayağı takıldı ya...

Görünen o ki diğer bazı üniversitelerin ağızlarından sular akmaya başladı!

Otobüs gönderiyorlarmış okulun önüne...

Oradan kendi okullarına kayıt yaptırmaya!

Cazip olsun diye indirim de uyguluyorlarmış...

Meslekte dayanışma zihniyetleri böyle olsa gerek!

Ahlaksızlıktan başka bir şey değil...

Buna aç gözlülüğü de ekleyebilirsiniz!

YÖDAK ve ilgili bakanlık ne yapıyor?

Koskocaman bir hiç!

Sadece acizlik kokusu var havada...

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Ama bilmedikleri konular var bunların...

YÖK, ilk incelemelerini yaptı ve gitti!

Asıl çıkarma bayramdan sonra...

Bu kez sadece YÖDAK değil tüm üniversiteler masaya yatırılacak!

Hani şu öğrenci kaçıranlar da...

Çünkü olayın daha çok başındayız!

Şimdi sırada çoğunlukla memurların akın ettiği bir üniversite ve diğerleri var...

Devlette çalışan bazı bürokratların isimleri şimdiden anılmaya başladı!

Buna diploma skandalında ikinci akım da diyebilirsiniz...

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Burada asıl tehlike çok daha başka...

Çünkü önümüzde ciddi bir çamur atma yarışı başlayacak!

Bunu içine medya ve mensupları da dahil edilecek, görüşmeler ve pazarlıklar şimdiden başladı...

Onun için YÖK’ün burada yapacağı soruşturma görünenden çok daha önemlidir!

Olaya bireysel değil genel bakmak zorundayız...

Bu ülkede yüz binden fazla örenci vardır, bunun katma değeri çok fazladır!

Zaten ekonominin yerlerde süründüğü bir süreçte onları da kaybedersek bize de sadece oturup ağlamak düşer...

...

Türkiye’de bir iki medya kurumu hariç bir çoğu havuz medyası...

Sırf yüzlerinin rengini görmek için takip etmeye çalışıyoruz!

Seçim öncesi yüzlerindeki ifade gitmiş yerini endişeli bir hal almış...

Şöyle bir ayrıntı hissettik;

Destek oldukları parti hüsrana uğradı ya...

Birçoğu partiyi değil DEM Partisi’ni suçlamaya başladı!

Bu parti eğer kendi partisine oy verseymiş sonuçlar çok daha farklı olurmuş filan...

Ya sabır deyip geçiyoruz!

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Ölümlü kazaların sonu kesilmiyor...

Hele de genç ölümler tam bir felaket!

Artık kaldırımda bile yürümek risk haline geldi...

Bazı kesimler her nedense kazalardan Bakan Arıklı’yı sorumlu tutmaya çalışıyor!

Tabi ki tamamen siyasi nedenlerden dolayı...

Buna katılmak mümkün değildir!

Ortada polisin istatistik raporları vardır...

Başta aşırı hız, alkol ve dikkatsizlik!

Bu istatistikleri göz önünde bulundurarak bir bakana acımasızca yapılan eleştiriler haksızlıktan başka bir şey değildir...

Tutarlı eleştiriye tamam ama kasıtlı olunca sırıtıyor!

Bu sıralar Arıklı ile çok uğraşmayın...

Ülkeye çağdaş bir toplu taşıma sistemi kazandıracak!

Murat Kurum olmadıysa, Ekrem İmamoğlu ne güne duruyor...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, dün okullar tam gün eğitimde olması gerekirken Bayraktar Ortaokulu’nda yüzlerce öğrenci öğlen vaktinde eğitim yok diye salıverilmişler. Birçoğu kaldırımlarda sefil oldu bir soruşturun bakalım hangi aklı evvel kafasına göre böyle karar üretmiş!

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Sayın Osman KORAHAN, emekli olan ama bir türlü maaş ve ikramiye alamayanlar dosyaların Sayıştay’da takıldığından dolayı şikayet etmeye başladılar. Türk lirası her gün biraz daha erirken zararlarının büyük olacağını, bu nedenle işlemlerin hızlandırılması gerektiğini söylüyorlar!

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Sayın Niyazi SANAL, patronu olduğunuz web TV kanalında bir bakanın isteği üzerine programcıların görevine son verdiğinizi duyduk. Tamam medya patronu olma yolunda hızla ilerliyorsunuz ama daha işin başında böyle müdahalelerde bulunursanız ilerisini düşünemiyoruz bile!

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Sayın Firdes ARICI, Tapu Genel Müdürlük göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Konuyla ilgili karar alındı şimdi imzalar bekleniyor. Lefkoşa’daki başarılı çalışmalarınızı şimdi ülke genelinde bekliyoruz özellikle bina konusu listenin başında sizi bekliyor...

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Sayın Zorlu TÖRE, Türkiye’deki yerel seçim sonuçları konusunda bizim devlet erkanı kutlama mesajı göndermeye cesaret edemedi ama en azından böyle bir nezaketli tavır beklerdik. Çifte standart olunca kafalarda bir hayli soru işaretleri oluşuyor!

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Sayın Rıfat GÜNAY, bankacılık hizmetlerinin artık mesai saatlerinde değil de 24 saat hizmet vermeye başlaması Merkez Bankası’nın son yıllardaki en büyük başarısı olarak değerlendirildi. Yerli bankalar şimdi en azından Türkiye bankaları ile rekabet şansına sahip olacaklar,tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz...

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Sayın İsmail KARABÖCEK, uzun bir sessizlik döneminden sonra yine yapacağınızı yaptınız ses kayıtlarıyla ortalığı allak bullak ettiniz. Şimdi bütün gözler yeni kayıtlara çevrildi, bakalım yasal engelleri aşabilecek misiniz?

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Sayın Mehmet HARMANCI, Girne Belediyesi’nin başlattığı kent güvenliği ekipleri Lefkoşa halkı tarafından da hayli beğenildi. Aynı sistemin Başkent’e kazandırılması gerektiği yönünde yoğun mesajlarınız gelmeye başladı, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Halil TALAYKURT, Başbakanlık Denetleme Kurumu Başkanlığınız görevleri içinde var mı bilmiyoruz ama Lefkoşa sokaklarının kirliliğini deşifre etmeniz belediyedeki arkadaşları biraz üzdü diye duyduk. Önce kendi bölgenizi denetlemeniz yönünde isteklerde bulunmaya başladılar...

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Sayın İsmail ARTER, hellim üretiminde bir takım aksaklıklar yaşıyor almalısınız ki dağıtım işlerini bir süre durdurduğunuz iddia edilmeye başladı. Lefkoşa’daki dostlarınız gerekirse teknik ekip desteğinde bulunabileceklerini söylüyorlar...

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