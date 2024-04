Ortalıkta yine söylentiler dolaşmaya başladı...

Siyasi kulislerde çok yakında kabine değişikliğine gidileceği konuşuluyor!

Şu anda bakan olanlar çok rahat değil...

Kaptırmamak için büyük çaba içerisindeler!

Parti içinde kim güçlüyse hepsiyle de dirsek temasına geçtiler...

Başbakan da bu sıralar nabız yokluyor!

Çünkü UBP içinde parti dengeleri çok önemli...

Bir de hem eski bakanlar hem de hiç bakan olmayanlar harekete geçti!

Anlayacağınız parti içinde çalkantı göründüğünden çok daha büyük...

...

Dün parti içinde hayli etkili ve güçlü kurmaylardan birisi ile görüştük...

Kurultay çok büyük ihtimalle tek adaylı olacak diye görüş belirtti!

Dolayısıyla gözler Taçoy ve Sucuoğlu’na çevriliyor...

Başbakanın en güçlü iki rakibi bunlar!

Taçoy şimdilik kararlı gözüküyor, Sucuoğlu beklemede gibi...

Hasan Taçoy için kararlı gözüküyor dedik çünkü Ankara’dan gelecek bir telefon bile kararını etkileyebilir!

Sucuoğlu’nun da Ankara’dan onay gelmemesi halinde aday olmayacağı zaten bilinen bir gerçek...

Ekim ayında yapılması beklenen kurultay UBP için çok önemli ama kamuoyu da meraklı bir beklenti içine girdi!

...

Kabine değişikliğinin yanı sıra bazı bürokratların görevden alınıp yerlerine yenilerinin atanması da kurultay habercisi olarak algılanmaya başladı...

Kamuoyu da tepkisini hemen ortaya koydu!

Çünkü her atama devlete bir külfet niteliğinde...

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş ki soyadı şimdi Aksoy oldu!

Yeni soy adını bile dikkate almadan bir gece görevden alındı...

Peki ne için?

Bu konuda elimizde çok güçlü bilgiler var...

Kendisinden ne istediler de kabul etmedi bunların hepsini önümüzdeki günlerde buradan paylaşacağız!

...

Dün sosyal medyada bu konuda iki önemli paylaşım yapıldı...

Bora beyin eşi Betül hanımın kısa açıklaması hayli manidardı;

“Size baş eğmeyenlere, türlü yöntemlerle ayar çekebileceğinizi zannederseniz yanılırsınız.

Bu toplum kimin ne olduğunu gayet iyi bilir.

Hak yemeden, hukuku çiğnemeden nitelikli bir duruş sergilemek ise, her babayiğidin harcı değildir.

Bizim alnımız açık ve daima diktir.

Ama ya sizin ve şürekanızın?

İşte o epeyce tartışılır”

...

Dışişleri Bakanlığı’nda çalışırken dış temsilcilik görevinde bulunan Dilek Yavuz Yanık da görevden nasıl alındığını paylaştı...

Hayli ibretlik bir açıklamaydı bu;

“Görevden alınma haberlerini her duyduğumda, hiç istemesem de, görevden alındığım zamanlara ve duygulara yolculuk yaparım..

Bugün, Lefkoşa Kaymakamı Sayın Bora Akkuş'un görevinden, kendisine bilgi verilmeden alındığı haberini okuyunca da çıktım o yolculuğa...

Washington'da görevdeyken, şahsım gibi Dışişleri Bakanlığı çalışanlarından olan eşim, bakanlığın arşivinde çalışan bir personelden duyar görevden alınma yazımın yazıldığını..

Ve Washington'da sabahın köründe bir vakitte beni arayarak durumu bildirir..

Yani rastgele öğrenirim görevden alındığımı..

Eşim arşiv görevlisiyle karşılaşmasaydı, sabah ofise gittiğimde, sekreterin odasında bulunan faks makinesine gelen faks mesajıyla önce sekreter, sonra da şahsım öğrenecekti durumu..

Neticede bilgi, faksla geldi..

26 yıl yurtiçinde ve yurtdışında görev yapmış bir eleman olarak layık görüldüğüm bu muamelenin şokunu hayal kırıklığını ve öfkesini çok uzun süre atlatamadım..

Görevden alınmak değil, alma şekliydi yıkıcı darbe..

Ve ne üzücü ve vahimdir ki, bu hiçbir etik yanı olmayan muameleye maruz kalan tek kişi değilim..

Sürpriz yapmayı sever bizim yöneticiler...”

...

MESAJ KUTUSU



Sayın Bora Akkuş (AKSOY), UBP’nin başarılı bürokratlarından birisi olarak Lefkoşa Kaymakamlığı görevinden ani bir kararla bir gecede alınmanız kamuoyunda da büyük tepki ile karşılandı, büyük geçmiş olsun. Bunun gerekçelerini elbette siz söyleyemezsiniz ama çok yakında bunları biz söyleyeceğiz...

...

Sayın Dursun OĞUZ, bakan olarak size bağlı bir bürokratın görevden alınmasını gazetelerden öğrenmesi çok da etik bir tavır olmadı. Yılların dostluğu böyle bitmemeliydi, kendisine bir özür borcunuz var umarız gecikmezsiniz!

...

Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, bu sıralar bir bakan arkadaşınız ile basın danışmanına kafayı taktığınız ve epey uğraştığınızı duyduk. Makamların geçici olduğunu hatırlatma ihtiyacı hissettik, biraz daha olgun olmanızı tavsiye ederiz. Memleket çok küçük ve yüz yüze bakacağını unutmamak gerek değil mi?

...

Sayın Kudret ÖZERSAY, diploma skandalında konusunda şimdi de başka bir üniversiteyi mercek altına aldığınız, yakında ilk mesajları vereceğiniz konuşulmaya başlandı. Ne tesadüf ki onun da patronunun milletvekili olduğu söyleniyor. Hadi bakalım buradan yakın...

...

Sayın Faiz SUCUOĞLU, eşinizin yüksek lisanlı konusunda yaptığınız açıklama zamanlaması yerinde oldu. Zira önceki gün boyunda Ece hanımın da yurt dışına kaçtığı yönünde yorumlarda bulunulmaya hatta bunların haber yapılması için bazılarının gayret ettiği hissedildi.

...

Sayın İrfan GÜNSEL, patronu olduğunuz üniversite hakkında yapılan haber ve yorumlar nedeniyle kamuoyuna açıklama yapmanız bekleniyor. Gecikmeniz halinde kafalardaki soru işaretleri her geçen gün büyüyebilir, haberiniz olsun istedik...

...

Sayın Çiğdem AYDIN, talihsiz bir trafik kazası geçiren biricik oğlunuzun başarılı bir ameliyatla hayati tehlikesini atlattığını memnuniyetle öğrendik. Büyük geçmiş olsun acil şifalar temenni ederiz.

...

Sayın Gökay KARAGİL, son atama kararlarıyla İskele Polis Müdürlüğü makamına getirilmeniz bölge ve çevresinde sevinçle karşılandı. Özellikle eski dostlar şu sıralar şölen havasına girdiler, umarız çok da abartmazlar...

...

Sayın Levent UYSAL, bayram sonrası ülkeye gelip sahte diploma konusunda basın toplantısı düzenleyip şimdiye kadar bilinmeyenleri de anlatacağınız konuşulmaya başlandı. Bu arada bazı medya mensupları da iletişimi sıklaştırmışlar, hayırdır inşallah?..

...

Sayın Mustafa YAVER, bugün İstanbul’da çok önemli bir ameliyata gireceğiniz nedeniyle şimdiden acil şifalar dileriz. Dönüşte umarız ki çok daha sağlık bir şekilde yeni hayata başlayacaksınız, Dostlar grubunun tüm duaları sizin için...

...