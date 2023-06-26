Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Dün akşam ara seçim sonuçları belli olduktan sonra bazı çevreler tarafından bu seçimin kazananı olmamıştır diye yorumlar yapıldı…

İşlerine gelmeyenler böyle söyledi!

Ne demekmiş seçimin kazananı olmadı…

Bal gibi de Sami Özuslu kazandı!

Seçim sürecinde en çok niye üzüldük biliyor musunuz?

Sami’nin yine bazı çevreler tarafından karalanma telaşına…

Neredeyse kendisini vatan haini ilan edeceklerdi!

Yok oranın yok buranın adamı filan…

Türkiye düşmanı olduğunu bile söylediler!

Burada hep yanılıyoruz…

Bu ülkede Türkiye’nin düşmanı olan tek bir kişiyi bulamazsınız!

Hele de eğitimini orada tamamlayan birisi niye düşman olsun ki?

Yok Türkiye yönetimi derseniz kabul ederiz…

Bu arada yanlışı eleştirmek ne zamandır düşmanlık olarak görülüyor bu da bambaşka bir mesele!

Sami’yi gönülden tebrik ederiz…

Partisi kendisine inandı, çalıştı, seçmeni sandığa götürdü ve kazandı!

…

Ali Başman geçen genel seçimlerde yine UBP’den aday olacaktı kabul etmedi…

Çünkü aileden başka bir kişi aday olmuştu, etik görmedi!

Ara seçimde de isim olarak çok iyi bir adaydı…

Ha keşke aday olmasaydı!

Olmasaydı çünkü bir dahaki genel seçimlerde aday olması halinde kazanmasına garanti olarak bakılıyordu…

Başman bize göre yüzde 38 ile çok iyi bir oy aldı!

Hem de bu şartlara rağmen…

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıları, refah düzeyinin düşmesini, Türk Lirasının erimesini bir yana bırakın UBP içindeki bazı mihraklar daha ilk günden adaylığına karşı çıkmıştı!

Seçim gezilerinde yanında durduklarına filan bakmayın siz…

Çoğu yanında gibi görünüp yanında olmadı!

Hatta perde gerisinde başka adaylara oylarını yönlendirdi…

İnanın ki dün akşam seçim sonuçları belli olduktan sonra göbek atanlar bile olmuştur!

Zira Başman’ın milletvekili seçilmesinden sonra bakan olmasının kesin olacağı görüşü bile onları ürkütüyordu…

…

Sevgili Serhan Aktunç’a seçilmesinin mümkün olmadığını yüzüne karşı söyledik…

İyi bir isimdi ama seçimi kazanacak sadece iki partinin adayı vardı, öyle de oldu zaten!

Kazanmasa da partisinin oylarını korumasını bildi…

Bu da ona gelecek seçimler için iyi bir yatırım oldu!

Daha çok halkın içine girer, kendini tanıtırsa, ilk genel seçimlerde vekil seçilmesi sürpriz olmayacaktır…

Bu gayretle devam ederse tabi ki!

...

Seçim sonuçları açıklandıktan sonra YDP’de hayal kırıklığı yaşandı…

Az farkla olsa da barajın altında kalması parti için tehlike çanlarını çalsa da özellikle TC’li seçmenin şu sıralar Türkiye’deki yaylalarda olması kötü sonucu da beraberinde getirdi!

Burada Arıklı’nın tek hatası hiç tanınmayan, bilinmeyen bir akademisyeni aday göstermesi oldu…

Figen hanım ilk bakışta olumlu bir not aldıysa da bizim seçmen yeni değil eski yüzleri görmeyi pek seviyor doğrusu!

Arıklı, seçim yenilgisinden daha ziyade hükümetin güven oyu aldığını söyleyerek bu işten sıyrılmaya kalktı…

Buna da katılmamak mümkün değil çünkü seçim sonuçları siyasetteki dengeyi bir kez daha su yüzüne çıkarmış oldu!

…

Bu ülke siyasi tarihinde ilk kez bu kadar düşük katılım oldu…

Demokrasi açısından endişe verici mi bize göre kesinlikle değil!

Oy vermek nasılsa demokrasinin bir gereğiyse vermemekte demokrasinin ta kendisidir…

Tatilde olmayan ve sandığa gitmeyenler bu ülkenin sessiz çoğunluğunu teşkil etmektedirler!

Onların da mesajı gayet nettir…

Çoğunluk siyasetten bıktı usandı!

Ülkeye hiçbir faydalarının olmadığına kanaat getirdi…

Çünkü ekonomik olumsuzluklar bellerini fena halde bükmüştü!

Verdikleri mesajı anlayan birileri çıkıp da gerçekten anlar ve gereğini yaparsa ne ala…

Ankara kulisleri…

Portakal: Muhalefette demokrasi yok…

Gazeteci Fatih Portakal, muhalefet liderlerinin "koltuk sevdasına" yönelik tepkilerine bir yenisini daha ekledi.

"Kendi doğrularımı söylemeye devam"

Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Son seçimden hem gazeteci hem bir seçmen olarak çıkardığım dersleri paylaşmak istiyorum:

-Kendi doğrularımı söylemeye devam…

-Bagajım yok eyvallahım yok…

-Değerlendirirken her şey akılcılık değilmiş,

-Bu ülkede duygusal bakış açısı da önemli…

-Yazacağım konuşacağım yine, ama millet sorgulasın diye özel bir gayretim olmayacak. Bana ne!

"Anket şirketlerini defterimden siliyorum"

-Anket şirketlerini defterimden siliyorum. Artık araştırmalarına bakmayacağım, paylaşmayacağım.

-Artık kerhen -istemeye istemeye- oy vermeye son veriyorum.

-Aklım ve gönlüm hangi parti derse oyum ona…

"Muhalefette demokrasi olmadığını gördüm"

-İktidardaki ismin ve ekibin koltuk sevdasının büyüklüğünü anladim. Kaybetmemek için her şeyi yapabilme kapasiteleri var.

-Muhalefet partilerinde demokrasi olmadığını gördüm. Biliyordum da, belki diyordum. Onlarda da parti koltuğunu kaybetmeme hırsı var.

"Sandığa hiç küsmedim, aynı heyecanla devam"

-Kesinlikle oy vermeyeceğim liderler belli:

Baskıcı Erdoğan, Bahçeli ikilisi seçim kaybedip gitmeyi bilmeyen hala koltuklarında oturan Akşener, Kılıçdaroğlu cifti, güvenilmeyecekler sınıfında yer alan Oğan ve İnce isimleri artık listemde yoklar.

-İsmini yazmadıklarım var, onları destekleyeceğim anlamını çıkarmayın. Zamanı geldiğinde su yolunu bulur.

-Sandığa hiç küsmedim, aynı heyecanla gitmeye devam.

MESAJ KUTUSU

Sayın Dursun OĞUZ, güneyden getirilen et kaçakçılığında ünlü bir restoran işletmesi ile bir kasap arkadaşın adı anılmaya ancak olayın da kapatılması için büyük gayret gösterildiği yönünde ihbarlar yapılmaya başlandı. Bu arada iki isim deşifre olunca sizin bile dudaklarınız uçuklayacak, hazırlıklı olun…

…

Sayın Tümg. Sezai ÖZTÜRK, kısa bir izin döneminden sonra sağlıklı bir şekilde görevinize döndüğünüzü memnuniyetle öğrendik. Dolayısıyla başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz, siz ve ekibiniz bu ülke için hayati önem taşıyorsunuz…

…

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, sendikalar küplere bine dursun grev ve eylemler nedeniyle maaşlardan yapılan kesintiler kamuoyundan tam destek gördü. Anlaşılan arkadaşlar hem eğitimi kilitleyip hem de maaş alarak kendilerini alemin akıllısı olarak görüyorlardı…

…

Sayın Sami ÖZUSLU, adaylık başlangıcında hayli çekingen ve temkinli başladınız ama sonunda ipi göğüsleyerek milletin vekilleri arasına girmeyi başardınız. En çok da mesleğiniz nedeniyle kazanmanıza sevindik umarız her geçen gün eriyen mesleğimize katkılarınız büyük olur…

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Sayın Ali BAŞMAN, UBP’nin bulacağı en iyi adaylardan biriydiniz ama parti içi bazı ilahlar seçilmenizden korktukları için beklenenin çok altında bir oy aldınız, ama yine tecrübe kazanmanızdan dolayı kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Bu arada olmayacak her işte de muhakkak bir hayır vardır…

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Sayın Kudret ÖZERSAY, ara seçimin gerekçesi olarak büyük tepki toplasanız da en azından ülkenin yeni siyasi iradesinin ortaya çıkmasın büyük rol sahibi oldunuz. Meşruiyet konusuna gelince bu millet siyaseti sever ve bir genel seçimde yine sandıklarda kuyruk oluşturur…

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Sayın Erhan ARIKLI, seçim sonuçları her ne kadar sizi sevindirmese de biraz da bunun sorumlusu olarak kendinizi görmeniz gerekir. Adı sanı hiç duyulmamış birsi ile seçime girmek siyasi tarihinizde en büyük hatanız olarak bir yerlere mutlaka yazılacaktır…

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Sayın Hasan ÖZOK, bir iş insanı olarak medya işine girip sonra da devlet erkanı bazı yayınlardan hoşnut olmuyor diye gazetecilere yayın yasağı getirmeniz, hatta onları işlerinden etmeniz çok da yakışık almadı. Ha keşke sizin gibiler sadece kendi işleriyle ilgilenseler kötü mü olurdu?

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Sayın Zorlu TÖRE, bazı makamların bir takım etkinliklerde size konuşma yasağı için hayli gayret ettiğini üzülerek öğrendik. Acaba makamı kaptırma korkusu mu var diye düşünüyoruz ama o da kesinlikle mümkün değil ki! Yine de büyüklük sizde kalsın diye arayı düzeltmeniz en doğrusu olacaktır…

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Sayın Serhan AKTUNÇ, dünkü ara seçimlerde ülke barajının üstünde kaldığınız için en azından partinizi de kurtarmış oldunuz. Bazı parti içi mihraklar çok engellese de bize göre seçimi iyi bir yerde bitirdiniz artık şimdiden genel seçimlere çalışmanın vaktidir, her an erken genel seçim kapıyı çalabilir…

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Sayın Hüseyin PAŞA, Kıb-Tek’in 2006 yalından beridir bir bankaya ipotek olması hayli manidar bir durumdur. Gelmiş geçmiş yönetimlere bir sorun bakalım bunu gizlemek için çok mu çaba sarf ettiler. Konuyla ilgili bayram sonrası detaylı bir açıklama yapmanız bekleniyor…