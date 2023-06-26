HAKLARINI YEDİKLERİ

FAKİRLEŞTİRDİKLERİ

EZDİKLERİ HALKA



İYİ BAYRAMLAR DİLİYORLAR...

*Kaç aile Bayramın geldiğini anlamıyor biliyor musnuz?

*Kaç tane Anne ve Baba evlatlarına bir ayakkabı dahi alamıyor haberiniz var mı?

*Kaç aile evlatlarının mezuniyet töreni için borçlandı biliyor musunuz?

*Ne kadar insan evine tek damla ET alamıyor, alamayacak biliyor musunuz?

*Aile ziyaretine gidemeyecek ve ziyaret kabul edemeyecek ne kadar insan var biliyor musunuz?

*Bankaya döviz borcu olan insanların intiharın, eşiğine geldiğini görmüyor musunuz?



Ölmemek için çalışan, çalıştığı da elinden alınan bunca halk'a bayram tatili versen ne olacak? Çıkmışlar 6 gün bayram tatili ilan ettiklerini söylüyorlar. 6 gün tatili ne yapsın bu halk? Nerede nasıl bayram tatili yapmalarını bekliyorsunuz? Her gün zorlaştırdıkları yaşam içerisinde, insanların bayram kutlamalarını bekleyen bir sistem. Hangi bayram ya , hangi ziyaret, hangi bayram yemeği. İnsanların bir adım öteye gidecek güçleri kalmadı.

Ateş pahasına dönen , her gün aylar öncesinden alınan ürünlere kura göre, kafaya göre , zam yapan bir sistemi. El yapımı yaratıp bir de üstüne üstlük zerre kadar takip etmeyen , denetlemek için uğraşmayan siz sayın yönetimin BAYRAMI bu halkın değil. Sizler koltuktan eve , evden koltuğa gidip döndüğünüz için ülkede ateş toplarını ve kavurduğu halkı görmüyorsunuz. Görmek istemiyor da olabilirsiniz. Söz konusu yönetim olunca her düşünce olası.

Birileri koltuk doldurma peşinde. Öbürleri maaşını nasıl garanti altına alır derdinde. Daha başkası asgari ücret için çalışma sürdürüyor edalarında, başka daha büyük makamlar her şeyin güzel olacağını ( YANİ KENDİLERİ) için güzel olacağını söyler söyler durur. Memleketin geldiği noktada halkın, çalışanın , emekcinin maaşını almadan dağıtığını ve ayın 10'da borç harç geçinmeye çalıştığını görmeyen görmemek için her gün asla hayata geçmeyecek icraat vaatleri ile makam sefası sürüyorlar.



Dövizin geldiği durumda insanlara yardım edeceğiz diyerek , komik ve tam bir dram hikayesine dönen ekonomik önlemler paketinin hiç bir şeklide, halkın işine yaramadığını anlamayacak bir zihniyet. İnsanların bankalara olan borç, her gün büyümekte ve katlana katlana gidiyor. Halk çalışıp çabalayıp, banka kredisi ödüyor hatta ve hatta üstüne borçlanıp taksit miktarını ödüyor. İntihar eşiğinde olan insanlara İYİ BAYRAMLAR diliyorlar. Şaka bile değilsiniz.

Geldiğiniz yerlerden , cep doldurduğunuz makamlarınızdan memleketin halini görmek , duymak, anlamak ne kadar zor değil mi? Ama aslında öyle değil. İnsan yaptığı hatayı dilendirmez örtbas eder. Hatalarından kaçar ve inkara gider. Hatta bazen dava eder. Hatta bazen yasak koyar. Bazı durumlarda üzerinde ne varsa sıyrılıp suçlu sizi ilan eder. İşte tam da bu plan ve proğram ile yönetiliyor ve yönetiyorlar.



Yıllarca insanların çalışıp biriktirip bir güvence diye gördüğü yatırımları sayenizde , eridi bitti çöp oldu. Marketlerin her gün değişken fiyatları. Eğitim masraflarının insanları bitirdiğini. Sağlıklarına dahi para yetiştiremedikleri. Şu sıralar 2 ay sonra başlayacak , eğitim yılı için nasıl evlat okutacaklarını kara kara düşünen bir halk. Birileri sandık diyorken, birileri boş koltuk doldurma derdinde iken , ülke yanıp yanıp tutuşuyor. Bırakın artık boş hayaller ile gün kurtarmayı. Bırakın artık bu halkı kandırmayı. Hangi köşeyi dönsen bu ülke de, bir yalan ile karşılaşıyor vatandaş.



BIRAKIN HALKIN BAYRAMINI SEYRANINI EY DEVLETİ-İ ALİYYE BÜYÜKLERİ

SİZİN EVLER ŞENLİK...

SİZİN CEPLER DOLU...

SİZİN MENFAATLERİNİZ...

HADİ SİZİN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN...

KARAKUŞ