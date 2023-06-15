Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Önümüzde çok değil sadece 10 gün kaldı…

Ülkede seçim havası kesinlikle yok!

Fanatikler dışında milletin gözü kulağı döviz kurlarında…

Parası olmayanın çok bir sıkıntısı yok zira standartları belli!

En çok bankalara borcu olanların geceleri uykuları kaçıyor…

Bankaya olan borçlar her geçen gün artıyor, borçlara borç katılıyor!

Dövizle borçlananlar dernek bile kurdu TL’ye çevrilsin ya da geniş zamana yayılsın diye…

Bir de parası olanlar hayli sıkıntılı!

Paraları dövizde mi kalsın yoksa TL’ye çevrilip gecelik faize mi kalsın diye büyük çelişki içindeler…

Bu devirde insanın parası olması da ayrı bir dert çünkü!

…

Böyle bir ortamda insanların seçim derdine düşmesi elbette beklenemez…

25 Haziran seçimlerine de böyle bir havada girilecek!

Siyasi kulislerde seçime katılım oranının yüzde 60’ın çok altında olacağı konuşuluyor…

50 civarında olacak diye düşünenler bir hayli fazla!

Bir de başlayan yaz tatiliyle birlikte yurt dışı gezileri var…

Ülkenin yarıya yakını ya bir tatil beldesinde ya da yurt dışında tatilde olacak!

Burada partilere çok iş düşecek…

Sandığa seçmen taşıyanın şansı çok olacak!

Taşıyamayıp işi Allah’a bırakan şaşa kalacak…

…

Seçimin galibi büyük oranda bellidir…

Ülkenin iki büyük partisinin adayları diğerlerine göre bir değil birkaç adım önde!

Ali ya da Sami…

Netice elbette 25 Haziran akşamı belli olacak!

Peki ya diğer adaylar?

Onların kazanma şansı yok zaten bunu bilebile girdiler…

Kimi ekranlarda siyaset yapsın diye!

Kimi de bir daha ki seçimlere yatırım olsun diye…

Seçim sonuçları şunun için önemlidir;

Muhalefet ve iktidarın oy oranları ne olacak?

Çünkü siyasetin geleceği bunun ortaya çıkmasından sonra şekillenecek…

Ama sandığa seçmen taşımak şart!

Olmazsa olmaz…

…

Ankara Kulisleri…

Rusya devlet kanalı ikiye bölündü... Erdoğan mı İmamoğlu mu?...

Rusya'nın devlet televizyonunda Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili tartışma çıktı. Ekrem İmamoğlu hakkında "daha karizmatik" yorumu yapılırken, Erdoğan hakkında "Allah can sağlığı versin" denildi. İmamoğlu'nun CHP genel başkanlığına aday olabileceği de konuşulurken, Selçuk Bayraktar hakkında 'halefi' iddiası ortaya atıldı.

Rusya’da devlete ait Rossiya-1 televizyon kanalında Türkiye’de beş yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışıldı ve en çok şans İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tanındı. Fuad Safarov'un Medya Günlüğü'nde yer alan haberine göre, canlı yayınlanan programda siyaset bilimci Kirill Yakovlev İmamoğlu’nun yeni cumhurbaşkanı olabileceğini söyleyince sunucu Dmitriy Kulikov araya girerek, “Allah Recep Tayyip Erdoğan’a can sağlığı versin!” dedi.

Program konuğu Yakovlev, Türkiye’de kısa süre önce yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından farklı gelişmelerin olabileceğini belirtti. Rus siyaset bilimci, “Erdoğan 5 yıl daha görevde kalacak. Ama Türk kaynaklara göre, bu 5 yıl içinde damadı Selçuk Bayraktar onun halefi olmak için hazırlanabilir” iddiasında bulundu.

İmamoğlu’nun muhalefet tarafından cumhurbaşkanlığı yarışına hazırlandığını öne süren Yakovelev, “Erdoğan sonrası muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olabilir. Rusya olarak bu isimlerle çalışmamız lazım” dedi.

Bunun üzerine sunucu Kulikov araya girdi ve “Erdoğan 5 yıl görev yapacak. Bu konular belki 3-4 yıl sonra gündeme gelebilir. Ama şimdilik temennimiz, bu zaman dilimi içinde Allah Erdoğan’a can sağlığı versin!” dedi.

7 Mayıs 2028 tarihinde yapılması planlanan yeni cumhurbaşkanlığı seçimi şimdiden diğer Rus medya kanallarında da tartışma konusu oldu. Ritm Evrazya adlı haber portali İmamoğlu’nu “daha karizmatik siyasetçi”, Polit.ru haber sitesi de “daha umut verici bir aday” olarak tanımladı. Resmi Ria Novosti Haber Ajansı, İmamoğlu’nun “genç bir siyasetçi” olarak CHP Genel Başkanlığına aday gösterebileceğini bildirdi.

Soverşenno Sekretno gazetesi de, “İmamoğlu daha karizmatik bir siyasetçiye benziyor. Ayrıca, Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin temsilcisine karşı seçim zaferi deneyimine sahip. 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mücadelesinde Erdoğan’ın partisini temsil eden eski Başbakan Binali Yıldırım’ı devre dışı bırakmıştı” diye yazdı.

Uluslararası Siyasi Uzmanlık Enstitüsü Başkanı Yevgeniy Minçenko da, Rus Daily Storm haber portaline yaptığı açıklamada, “Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında açılan ceza davasıyla daha seçim öncesi muhalefete baskı yapmaya başladı. Bu eğilimin gelecekte de devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Vedomosti gazetesine konuşan Orta Doğu uzmanı Ruslan Süleymanov ise, Erdoğan’ın İmamoğlu’nun siyasi hayatını engellemek için söz konusu mahkeme ile ilgili süreci devam ettireceğini öne sürdü.

(NOT: Kısa bir yurt dışı ziyaretinden sonra 20 Haziran Salı gününden itibaren yeniden sizlerle birlikte olacağız L.Ö.)

MESAJ KUTUSU

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, uzun bir süredir Namık Kemal Lisesi’nin İlahiyat Kolejine dönüştürüleceği yönünde haber ve yorumlar yapılıyor. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bakanlık olarak detaylı bir açıklama yapmanız öneriliyor, haberiniz olsun istedik…

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Sayın Faiz SUCUOĞLU, son günlerde hakkınızda iade-i itibar konulu söylentiler yapıldığını biliyor muydunuz? Özellikle çok yakınlarınız bu konuda bazı iddialarda bulunmaya başladılar, kendileriyle bir konuşun bakalım ne demek istiyorlar?

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Sayın Abdullah AKTOLGALI, bazı marketlerin poşetlerinde barkot bulunmadığını ve kesilen paraların devletin değil onların cebine gittiği konusunda ihbarlar gelmeye başladı. Sizin elemanlara bir talimat verin de şok baskınlar düzenleyip uyanıkları enseleyip deşifre etsinler…

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Sayın Hasan TOSUNOĞLU, siyasi kimliğiniz nedeniyle Girne antik liman restorasyonunda bazı muhalifler ağır eleştirilerde bulunmaya başladılar. Konuyla ilgili geniş bir teknik açıklama yapmanız sanki de şart oldu değil mi?

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Sayın İlkan VAROL, Kaşgar’daki deniz kirliliği konusunda araştırma başlatmanız bölge halkının en büyük sorunları arasındaydı ve büyük memnuniyetle karşılandı. Özellikle bölgedeki işletmelerin kanalizasyon çıkışları nereye gidiyor umarız konu kısa bir sürede aydınlanacaktır…

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Sayın Alişan ŞAN, TUTDER’in gümrüklerde döviz kuru sabitlemesi çağrısı tüm ithalatçı firmalar tarafından da büyük destek gördü. Bu yöntemle en azından fiyat değişikliklerinin olmayacağı ve satıcıların fiyat oynaması yapamayacağı ifade ediliyor, dikkate almakta yarar var…

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Sayın Çetin SADELİ, bir düğün takı töreninde damada kuzu budu takmanız sadece bizim basında değil Türkiye basınında da büyük yankı yarattı. Ama her düğünde bu yöntemi uygularsanız seçimlere kadar batmış olursunuz. Kuru soğan ve patates de hiç fena fikir değil…

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Sayın Zorlu TÖRE, Cumhurbaşkanı tatar ile aranızdaki gerginliğin artarak devam ettiği konuşuluyor. Bir zamanların yakın dostları arasındaki bu sürtüşme davam ederse devletin itibarı zedelenebilir çok daha olgun davranmakta yarar görüyoruz…

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Sayın Koral BOZKURT, MTG’ye yeni ve modern bir stadyum için kolları sıvamanız ve güneyde bile olmayan bir tesisi yakında hayata geçirecek olmanız spor camiasında memnuniyetle karşılandı. Devlet böyle bir projeye destek vermezse kendilerinin ayıbı olacaktır…

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Sayın Hamit BAKIRCI, bölgenizde bazı grupları vatandaşın seçimleri boykot etmesi için girişim başlattıkları hayli de ilgi gördüğü konuşuluyor ve bunları ortaya çıkarma sorumluluğunun da sizin olduğu söyleniyor. Bir eşeleyin bakalım altından kimler çıkacak?