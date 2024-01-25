Bizim bildiğimiz kadarıyla bu ülkede resim olarak onaylanmış beş sanal bahis sitesi var...

Tamamen yasal!

Ama belli ki her yerde olduğu gibi bu sektörde de denetim mekanizması kurulmamış...

Kurulmuşsa da doğru dürüst işlemiyor...

Artık kolay para kazanmak moda haline geldi ya!

Polis baskınlarından öğreniyoruz biz de...

Bilmem ne kadar kişi izinsiz sanal bahis sitesi kurduğu için tutuklanıyor!

Tutuklananlar da bu işletmelerin başına getirilen aslında sıradan insanlar...

Tutuklanıyorlar, ellerine kelepçe takılıyor, sonra hemen hepsinde tutuksuz yargılamalar başlıyor!

Yüklü kefalet ücretleriyle...

...

Lütfen dikkat ediniz şimdiye kadar bu işi yapan asıl patronlar her nedense yargının önüne çıkarılmıyor...

Tuhaf doğrusu!

Bu işletmeleri gayrı yasal olarak kuran onlar...

Yasaları ayaklar altına alan onlar!

Devletten vergi kaçıranlar da onlar...

Ama piyasada yoklar!

Ama maşaları var...

Mahkeme koridorlarında hep onları görüyoruz!

Garibanlar başları önde poz veriyorlar...

İçlerinden ne geriyorlar diye de merak ediyoruz!

...

Yasal olmayan bahis sitelerinin başka boyutları da var...

Yüzlerce bilgisayarın başında oturan başka garibanlar!

İçlerinde burada okuyan öğrencilerin de olduğu biliniyor...

Ama çoğunluk dışarıdan gelen genç insanlar!

Asgari ücretin biraz üzerinde maaş alıyorlar...

Sigorta yok, ihtiyat sandığı yok, haliyle vergi de yok!

Polis onları da araştırsın...

Turist vizesiyle ülkeye getirtiliyorlar!

90 Gün izni dolan giriş çıkış yapıyor, sonra işe devam...

Hiçbir sosyal güvenceleri yok!

Kendilerinden ne istenirse onu yapıyorlar...

Bir anlamda kader mahkumları!

...

Bir de bazı iddialar var tabi ki...

Korsan işletmelerin asıl sahipleri kim?

Ya da ortakları...

İçlerinde bizim meslekte olanların bile olduğu söyleniyor!

Bu konuda kimsenin günahına girmek istemeyiz...

Zaten bizim de görevimiz değil!

Kimi apartman dairelerinde kimi de villaların zemin katında diyorlar!

Polis araştırsın, bulsun, kelepçeyi taksın...

Bir de şöyle bir acı gerçek var;

Binlerce genç bu işten ekmek yiyor...

Yaman çelişki değil mi?

...

Casinolara giriş yasaları yasalarında değişikliğe gidiliyor...

Meclis baskılara dayanamadı ve gündemine aldı!

Ortada öyle bir şenlik var ki anlatılamaz...

Bazı casinoların yönetici ya da çalışanları ellerinde telefon müşterilerine müjdeli haberi veriyor!

Artık çift uyruklu olanların hepsi casinolara serbestçe girecek...

Polis baskını filan da yok!

Casinolar zaten hınca hınç dolu yasa geçerse kalabalıktan hiç girilmeyecek...

Bu arada en çok da emekliler memnun olmuş görülüyor!

Onlar için zaman geçirilecek en iyi yer kumarhaneler...

Yemek bedava, içki bedava, sigara da bedava!

Şimdi hep birlikte yasanın geçeceği günü bekliyorlar...

Yine mi polis baskını diye şikayet etmekten anaları ağlamıştı!

Hepsine bol şanslar dileriz...

Abartmamak kaydıyla tabi ki!

Maaşı aldıklarında torunların harçlıklarını mutlaka bir yerlerde muhafaza etsinler...

...

(NOT: Bir süre yurt dışında olacağımızdan yazılarımıza ara veriyoruz. 30 Ocak Salı günü buluşmak dileklerimizle sağlıcakla kalın. L.Ö.)

MESAJ KUTUSU

Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, bakanlığınıza bağlı İskele Sosyal Hizmetler Dairesi için bölge insanlarından şikayetler gelmeye başladı. Vatandaş bu dairede çalışan bulmakta zorlanıyormuş ne hikmetse bir çoğu aynı tarihlerde izinde görülüyormuş. Soruşturmaya değer bir konu bizce...

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Sayın Süleyman ULUÇAY, G.Mağusa Belediyesinin bir yıllık icraatlarını içeren açıklamalarınız medya mensuplarından tam not aldı. Bir de alt yapı çalışmalarını tamamlayıp yolları köstebek yuvası halinden kurtarırsanız işte o zaman bölge halkı mutlu ve mesut olacak...

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Sayın Olgun ÖNAL, Bankacılar Birliği olarak uzun bir süredir üzerinde çalıştığınız çek sahtekarlıkları konusunda artık sona gelindiği ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuda yasa değişikli önerisi hazırladığını duyduk, hadi bakalım hayırlara vesile olsun artık!

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Sayın Salih CANSEÇ, yılan hikayesine dönen Güngör Çöplüğü ihalesi konusunda yine bir takım ihbarlar yapılmaya başladı. Rakam büyük olunca rağbet de artıyor, aman sakın ihale rantçılarını karşı dik durmaya devam edin, zira giden sadece devletin parası değil hepimizindir...

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Sayın Rauf DENKTAŞ, havayolu şirketinizin çalışma alanlarını genişletmek için Macar iş insanları ile yoğun toplantılar içinde olduğunuz konuşuluyor. Türkiye dışında diğer Avrupa ülkelerine de uçuş ihtimali varsa yerinde ve doğru bir karar olacaktır şimdiden hayırlara vesile olsun!

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Sayın Hasan TAÇOY, bakanlık döneminizde sahte reçete olayında yaşanan gelişmelerin masaya yatırıldığını ve derin bir soruşturma kapsamına alındığını biliyor muydunuz? Bu sıralar sağlam basmak gerek zira siyasetin içinde olanlar hür türlü sürprizlere de hazırlıklı olmak zorundadır!

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, bu yılın seçim yılı olacağını belirten açıklamanız hem partiniz içinde hem de kamuoyunda büyük bir heyecan yarattı. Bu arada bunu nasıl başarabileceğinizi de detaylı bir şekilde ifade edersiniz heyecan daha da artacak gibi gözüküyor...

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Sayın Şener ŞENTÜRK, AKSA temsilcisi olarak bazı sendika üyelerini tehdit ettikten sonra bütün sendikalar önümüzde hafta içinde kalabalık bir şekilde kapınıza dayanacaklarmış, ikramda ihmal etmeyin olur mu? Bu arada ziyaretleri alışkanlık yapabilir haberiniz olsun!

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Sayın Mustafa SÜTÇÜ, Spor Dairesi Müdürü olarak Akçay’da yapılan spor salonunu geç de olsa ziyaret etmeniz bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Kırsal kesime bundan böyle daha fazla ilgi göstermeniz ülke gençleri için büyük önem taşıyor...

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Sayın Deniz ERDAĞ, pek muhterem insanların can dostu babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rağmen size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah...

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