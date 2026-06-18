Kamalı Haber

“Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan tutuklanan E.Z. mahkemeye çıkarıldı.

Videoları ve fotoğrafları sosyal medya üzerinden gönderdiği iddia edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cansel Mimar olguları aktardı. Polis, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden zanlının 2022 yılı Haziran ayında içerisinde dönem erkek arkadaşı olan V.A. ile ilişkiye girerken çekmiş olduğu videoları ve fotoğrafları Instagram uygulaması üzerinden V.A.’nın o dönem eşi olan H.A.’nın kullanımında bulunan Instagram hesabına göndererek, özel hayatın gizliğini ihlal suçunu işlediğini söyledi.

Şikayet sonrası hakkında işlem başlatıldı

Polis, şikâyetin 04.08.2025 tarihinde yapıldığını ancak zanlının ülkede olmamasından dolayı ileri işleme gidilemediğini belirtti. Polis, zanlının 06.06.2026 tarihinde Beyarmudu Kara Giriş Kapısında Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada tespit edilerek aleyhinde bulunan derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Telefonlar incelemeye gönderildi

Polis, zanlının 4 kez mahkemeye çıkarılarak, 102 gün ek tutuklama emri alındığını ifade ederken, bu süre içerisinde yapılan soruşturmanın detaylarını aktardı. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare olarak zapt edildiğini, incelemelerin yapılabilmesi maksadı ile, DATA inceleme şubesine gönderildiğini söyledi. Polis, şikayetçinin de cep telefonunda DATA inceleme şubesine gönderildiğini açıkladı.

Ses kayıtları ve videolar tespit edildi

Polis, cep telefonlarında yapılan incelemede karşı tarafa gönderilen zanlıya ait ses kayıtları ve videolar tespit edildiğini kaydetti. Polis, cep telefonlarında tespit edilen video ve ses kayıtlarının incelenmesi için DATA Ses inceleme şubesine gönderilerek analiz yapılmasının istendiğini kaydetti.

Telefonunda cinsel içerikli videolar bulunduğu belirtildi

Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede "loser" isimli klasör içerisinde bahse konu V.A. ile birlikteliği esnasındaki cinsel içerikli videoların tespit edildiğini kaydetti.

Darp iddiası araştırılıyor

Polis, zanlının ifadesinde V.A.’nın 2022 yılında kendisini darp ettiğini ve telefonunu sirkat ettiğini bu hususta Rum polisine bilgi verdiğini beyan ettiğini kaydetti. Polis memuru, bu iddialarının araştırılması için Bilgi Değişim ofisine yazı yazıldığını kaydetti.

Savunma tutuklu yargıya itiraz etti

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, zanlının Güney Kıbrıs’ta yaşadığını, KKTC’de kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Savunmanın tutuklu yargı talebine yaptığı itirazı üzerine duruşma yapıldı.

Savunma, müvekkilin KKTC’de ev kiraladığını, kalacak yeri olduğunu ifade ederek, uygun bir teminatla serbest bırakılmasını talep etti. Savunma daha sonra zanlıyı mahkemeye tanık olarak dinletti. Zanlı, kuzeyde ev kiraladığını, oğlunu yanına alarak davasını bekleyeceğini, kaçma niyeti olmadığını söyledi. Zanlı, erkek arkadaşının kendisini darp ettiğini de ileri sürdü.

Mahkeme cezaevine gönderilmesine karar verdi

Duruşmanın ardından huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.