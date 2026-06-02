Ülkemizden sahte pasaport ile çıkış yaparak Türkiye’ye giden, orada durumun anlaşılması üzerine İNAD (Kabul Edilemez Yolcu) ilan edilerek geri gönderilen ve “Sahte Evrak Düzenleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklanan İranlı zanlı P.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sahte Irak pasaportuyla Türkiye’ye gitmeye çalıştı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Yener olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı P.A’nin 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.35’te K.A.H.H adına düzenlenmiş sahte Irak pasaportu ile Türkiye’ye giriş yaparken TC polisi tarafından tespit edilerek İNAD yolcu olarak geri KKTC’ye gönderildiğini mahkemeye aktardı.

Sahte pasaportla ülkeye giriş ve çıkış yaptığı belirlendi

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde söz konusu sahte pasaport ile 22 Mayıs 2026 tarihinde KKTC’ye giriş ve 29 Mayıs 2026 tarihinde ise çıkış yaptığının tespit edildiğini belirterek, bu bağlamda sahte evrak düzenleme, sahte evrağı tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme suçlarından dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

İran pasaportuyla ülkeye hiç giriş yapmamış

Polis, zanlının başlatılan soruşturma kapsamında gönüllü ifade verdiğini, İran pasaportunun ülkesinde olduğunu söylediğini aktardı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının İran pasaportuyla ülkeye hiç giriş yapmadığının belirlendiğini açıkladı.

Telefonu incelenecek, pasaportu nasıl temin ettiği araştırılacak

Polis, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, sahte pasaportu nasıl temin ettiğinin araştırılacağını belirterek mahkemeden 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme 8 gün tutukluluk emri verdi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.