Lefkoşa’da meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünmek İçin Ödünç Olarak Belge (Kimlik Kartı) Vermek” suçundan tutuklanan zanlı Samuel Irısoh Itotoh yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Ardıç olayla ilgili bulguları aktardı. Ardıç, 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.02 sıralarında Lefkoşa’daki Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan geçiş yapmak isteyen Belçika’da sakin zanlının yaptığı işlemler sırasında şüpheli durumun ortaya çıktığını söyledi.

AYNI KİMLİKLE ÇIKIŞ YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Polis, yapılan kontrolde zanlının adına 23 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen Belçika kimlik kartı ile KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığının ancak aynı kimlik kartıyla 27 Mayıs 2026 tarihinde yine Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Bunun üzerine zanlının ileri soruşturma için Demirhan Polis Karakolu’na celp edildiğini belirtti.

KİMLİĞİ BAŞKA BİR ŞAHSA VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmada söz konusu kimlik kartını "James" lakaplı, adı ve soyadı tespit edilemeyen bir şahsa vererek Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmasına yardımcı olduğunun belirlendiğini söyledi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından zanlının tutuklandığını ifade etti.

ÇANTASINDA TAKMA SAÇ VE FOTOĞRAF BULUNDU

Polis memuru, zanlının çantasında yapılan aramada bir adet takma saç ile bir adet fotoğraf bulunduğunu kaydetti.

Ercan Havalimanı’ndaki kamera görüntülerinin incelendiğini belirten polis, kimlik kartını kullanarak işlem yapan kişinin çantada bulunan fotoğraftaki şahıs olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

TELEFONLAR VE PASAPORT İNCELEMEDE

Polis, zanlının üzerinde bulunan iki cep telefonu ile pasaportunun emare olarak alındığını söyledi.

Mahkemeden alınan 3 günlük ek tutukluluk süresi içerisinde pasaportun uzman incelemesine gönderildiğini belirten polis, zanlının bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla iki cep telefonunun da Data İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini kaydetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu belirterek zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.