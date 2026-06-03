Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sahte poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, sahte banka emri düzenleme ve uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan B.Y. ile Y.B. mahkemeye çıkarıldı.

25 kişinin kart bilgileri kullanıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır olguları aktardı. Çakır, komisyon karşılığı sigorta yapan zanlıların 21 Nisan-5 Mayıs 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden 25 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak, henüz tespit edilemeyen sayıda sahte ferdi kaza sigortası hazırladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların mail order sistemi ile sanal pos cihazı kullanarak sigorta karşılığı olan 5 milyon 700 bin TL tutarındaki parayı çeşitli bankalara aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı.

Ev ve iş yerlerinde arama yapıldı

Polis, zanlıların 2 Haziran’da tutuklandıklarını, üzerlerinde bulunan 2 adet cep telefonunun emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlıların evlerinde de arama yapıldığını, Y.B.’nin evinde 500 miligram ağırlığında uyuşturucu madde ve bir adet daha cep telefonu tespit edildiğini söyledi.

Polis, B.Y.’nin evinde bazı belgeler, iş yerinde ise 49 bin 190 TL, 40 euro, 10 sterlin, 100 dolar ve çeşitli belgeler bulunduğunu belirtti. Polis, ele geçirilen belgelerde mail order sistemi ile adlarına çekim yapılan şahısların isimlerinin yer aldığını açıkladı.

Suçlarını kabul eder nitelikte ifade verdiler

Polis, her iki zanlının da suçlarını itiraf eder nitelikte ifade verdiğini kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, alınacak ifadeler bulunduğunu, adlarına poliçe hazırlanan şahısların tespit edilerek ifadelerinin alınacağını söyledi.

Polis, zanlıların soruşturma amacıyla 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 2 gün tutukluluk emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.