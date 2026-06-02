Kamalı Haber

Ercan Havaalanında meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçundan tutuklanan zanlı A.K yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Romanya pasaportuyla çıkış yapmaya çalıştı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fırat İşler olayla ilgili bulguları aktardı. İşler, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Ercan Havaalanı’nda zanlı A.K.’ın tasarrufunda bulundurmuş olduğu Ion Dinca adına kayıtlı Romanya pasaportunu KKTC’den çıkış yapmak için görevli muhaceret memuruna vererek başkasının kimliğine bürünme suçunu işlediğini söyledi.

Pasaportu 8 bin 500 euroya aldığını itiraf etti

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirterek, pasaportu Güney Kıbrıs’tan 8 bin 500 euro karşılığında temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Sahte pasaportla Beyarmudu’ndan giriş yaptığı ortaya çıktı

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde yapılan muhaceret kontrolünde zanlının aynı sahte pasaportla 28 Mayıs tarihinde Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Hedefinin İspanya’ya gitmek olduğu belirlendi

Polis, zanlının amacının KKTC üzerinden İspanya’ya gitmek olduğunu kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ve ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme cezaevine gönderilmesine emir verdi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.