Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu maddeyle tutuklanan N.E yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik köpeği Pamir uyuşturucuyu tespit etti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı N.E’in “Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı N.E’in, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine görevli polis ekibi tarafından üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Gönüllü ifade araştırılıyor, analiz sonucu bekleniyor

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını ve daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibine yönelik çalışmaların sürdüğünü, alınacak ifadeler ile analize gönderilen emarenin sonucunun beklendiğini belirterek mahkemeden 7 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 7 gün tutukluluk emri

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlı N.E’in 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.