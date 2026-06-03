Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “hintkeneviri ve kokain alma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan M.S.S.B. ile K.Y.A.A. mahkemeye çıkarıldı.

Evde Uyuşturucu Bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı. Polis, 2 Haziran 2026 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi’nin, zanlı M.S.S.B.’nin evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldığını, aynı gün ekiplerin söz konusu adrese giderek her iki zanlının birlikte yaşadığı ikametgahta arama yaptığını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada 63 gram hintkeneviri ile 15 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunarak emare alındığını belirtti.

Telefonlar da İncelenecek

Polis, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını söyledi. Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini belirterek 2 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 2 Gün Tutukluluk Emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.