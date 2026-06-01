Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan M.Ö yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 2026 Ocak ayı içerisinde Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait 2 adet 4 bin euro değerindeki iPhone 17 Pro marka cep telefonunu farklı günlerde Lefkoşa’daki bir iş yerine her biri 1550 dolara sattığına dair yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

ŞİKÂYET MAĞUSA’DAN LEFKOŞA’YA SEVK EDİLDİ

Polis, ilk şikâyetin Mağusa Polisine bildirildiğini, konunun 4 Mayıs’ta Lefkoşa Adli Şubeye sevk edildiğini söyledi. Şikâyetin Lefkoşa Adli Şube’ye ulaşması üzerine iş yeri sahibi A.G.’nin şubeye davet edildiğini belirten polis, yapılan ek soruşturmada iş yerinden 2 cep telefonu dahil toplam 10 adet cep telefonunun sirkat edildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, cep telefonlarının IMEI numaralarının temin edilerek kullanım durumlarının belirlenmesi amacıyla telefon şirketlerine yazı yazıldığını kaydetti.

ERCAN’DA YAKALANDI

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlının 28 Mayıs tarihinde ülkeden çıkış yapmak üzere bulunduğu Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirten polis, zanlının işten ayrılmak ve başka bir yerde çalışmak istemesi nedeniyle işvereninin kendisine komplo kurduğunu iddia ettiğini açıkladı.

FATURA DÜZELTME BAHANESİYLE KİMLİK VE İMZA ALDI

Polis, mahkemeden alınan 3 günlük ek tutukluluk süresi içerisinde yapılan soruşturmada iş yerinin müşterisi H.D.’nin ifadesine başvurulduğunu söyledi.

H.D.’nin, Şubat 2026’da faturasında fazlalık olması nedeniyle iş yerine giderek zanlıya işlem yaptırdığını, zanlının kendisinden kimlik kartı fotokopisi ve imza aldığını anlattığını belirten polis, bir ay sonra ise GSM hattı üzerinden taksitli olarak 1 adet iPhone 17 Pro Max ve 2 adet Xiaomi marka telefon satın alınmış gibi işlem yapıldığının ortaya çıktığını kaydetti.

3 TELEFONU SATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Polis, yapılan araştırmada söz konusu 3 telefonun H.D. tarafından alınmadığının tespit edildiğini söyledi. Zanlıdan izahat istendiğinde ise üç telefonu Gazimağusa’da ismini bilmediği bir cep telefonu satış mağazasına sattığını beyan ettiğini açıkladı.

BORÇ YAZIŞMALARI TESPİT EDİLDİ

Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede iş yeri sahibinin Mart ayından itibaren kendisine dükkândan kaç adet telefon aldığı yönünde sorular yönelttiğini, polise şikâyet edeceğini söylediğini ancak zanlının kardeşinin ricası üzerine bu hususu ertelediğini gösteren yazışmalar bulunduğunu belirtti.

Ayrıca yazışmalarda zanlının borcunu ödeyeceğine dair ifadelerin de yer aldığını kaydetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis memuru, soruşturmanın sürdüğünü, alınacak ifadeler ve incelenecek makbuzlar bulunduğunu belirterek zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.