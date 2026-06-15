Kamalı Haber

Ülkemizden sahte pasaport ile çıkış yaparak Türkiye’ye giden orada durumun anlaşılması üzerine İNAD (Kabul Edilemez Yolcu) ilan edilerek geri gönderilen ve “Sahte Evrak Düzenleme, Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarından tutuklanan İranlı zanlı P.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sahte Pasaportla Türkiye’ye Giriş Yapmaya Çalıştı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Yener olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı P.A.’nin 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:35’de Kwestan Abdalla Has Hassan adına düzenlenmiş sahte İrak pasaportu ile Türkiye’ye giriş yaparken TC. Polisi tarafından tespit edilerek İNAD yolcu olarak geri KKTC’ye gönderildiğini mahkemeye aktardı.

KKTC’ye Giriş ve Çıkış Yaptığı Tespit Edildi

Polis zanlının yapılan muhaceret kontrolunda söz konusu sahte pasaport ile 22 Mayıs 2026 tarihinde KKTC’ye giriş ve 29 Mayıs 2026 tarihinde ise çıkış yaptığının tespit edildiğini belirterek bu bağlamda sahte evrak düzenleme, sahte evrağı tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme suçlarından dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlının başlatılan soruşturma kapsamında gönüllü ifade verdiğini aktardı.

Cezaevine Gönderildi

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.