Alithia’nın haberine göre “Ailelerin Suriye’ye Gönüllü Geri Dönmesine Yardım Planı 2026” isimli teşvik planı Rum Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis tarafından Rum Enformasyon Dairesi’nin “Theofilos Yeorgiadis” amfitiyatrosunda açıklandı.

Suriyeli ailelere, ülkelerine geri dönmeleri için maddi teşvik verilmesi ve aile üyelerinden bir erişkine 2 yıllığına Güney Kıbrıs’ta kalarak çalışma olanağı tanınmasını öngören plan 9 Haziran – 30 Ekim 2026 döneminde uygulanacak. Plan, eşlerden en az biri 31 Aralık 2024’ten önce uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş veya uluslararası koruma statüsü almış çocuksuz çiftleri de kapsayacak.

Plan çerçevesinde ailenin erişkin bir bireyi, iki yıl süreli özel ikamet izni ile 31 Ağustos 2028’e çalışmak üzere Güney Kıbrıs’ta kalabilecek, ailenin geri kalanları maddi teşvik alarak Suriye’ye dönebilecek. Suriyeli çiftin eşine veya geri dönecek eşine 2 bin, her bir çocuğa bin 500 euro verilecek. Halen uluslararası koruma statüsü almış ve sadece sığınma başvurusu beklemede olan ailelere bin euro daha verilecek.

Habere göre yeni planın sunumunu yapan Müsteşar Nikolas Yoannidis Suriye’de Aralık 2024’teki yönetim değişikliğiyle birlikte 5 bin civarında Suriyelinin sığınma başvurusunu geri çektiğini veya koruma statüsünden çıktığını ve ülkesine döndüğünü söyledi.

Suriyelilerin sığınma taleplerinin yeni veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi talimatı verildiğine işaret eden Yoannidis bugüne kadar Suriyelilerin bin 500’ün üzerindeki sığınma başvurusunun reddedildiğini, Uluslararası Koruma İdare Mahkemesi’nin de verdiği ilk kararları iptal ederek Sığınma Dairesi kararlarını onadığını açıkladı. Yoannidis Suriyelilere daha önce verilen sığınma statülerinin de aynı sebepten geri alınmaya başladığını, sığınma taleplerinin reddedildiğini belirterek “Sığınma talepleri reddedilen ya da sığınmacı statüleri geri alınanlar Kıbrıs’tan zorunlu ayrılmak zorunda.” ifadesini kullandı.

Yoannidis bugün Güney Kıbrıs’ta prosedürü tamamlanmamış toplam sığınma başvurusu sayısının 14 binden az, Suriyelilerin beklemedeki başvuru sayısının da 10 binden az olduğunu, yeni planla Suriyelilere verilecek teşvik paralarının kaynağının da Avrupa programları olduğunu söyledi.