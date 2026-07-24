“Sigmalive” internet sitesinin haberine göre, Ulusal Konsey toplantısının ardından ortak bir açıklama yapıldı.

Habere göre ortak açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Ulusal Konsey üyelerine, en son yapılan (22 Mayıs 2026) Ulusal Konsey toplantısının ardından Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Ulusal Konsey üyelerinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretini memnuniyetle karşıladığını, bu ziyaretin ayrıca Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabalara olan kişisel bağlılığının somut bir göstergesini teşkil ettiği de dile getirildi.

Ulusal Konsey ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından Rafaelle Fitto’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi tarafından atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalarına da destek ifade etti.

Ulusal Konsey toplantısı bu sabah saat 10.00’da başlarken öğle saatlerinde sona erdi. Toplantıya, başta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yanı sıra DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, ELAM Başkanı Hristos Hristu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, ALMA Başkanı Odisseas Mihaildis ve Doğrudan Demokrasi adına ise Maik Spanos yer aldı.

Toplantıya bazı bakanlar ve bürokratlar da katıldı.