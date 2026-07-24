Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum İletim Sistemi Operatörü Ulusal Enerji Kontrol Merkezi Müdür Yardımcısı Hari Zavali konuyla ilgili açıklamasında, elektrik sistemindeki talebin dün öğlen saatlerinde bin 370 megavatı aştığını ve bunun bin 380 megavata yaklaşmış olabileceğini, başlangıçtaki öngörünün ise bunun bin 350 megavatın biraz üstünde olması yönünde olduğunu belirtti.

Yeni rekora rağmen yeni elektrik kesintilerine gidilmesinin gerekmeyeceğini yazan gazete, dün sisteme iki yeni ünite eklendiğini belirtti.

Haberde toplam gücü 165 megavat olan iki ünitenin çarşamba günü arıza yüzünden devre dışı kaldığı anımsatıldı.