Fileleftheros gazetesi, “Şüphelinin Üç Oğlu Da Uzman Olarak Görev Yapıyor” başlığı altında manşet ve iş sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Hamas üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan 50 yaşındaki zanlının dört oğlundan üçünün RMMO’da sözleşmeli uzman olarak görev yaptığını yazdı.

Gazete, zanlının oğullarından birinin Rum polis teşkilatında görev yaptığının daha önce ortaya çıktığını, yapılan incelemelerde diğer üç oğlunun da RMMO bünyesinde çalıştığının belirlendiğini aktardı.

Haberde, Rum yetkili makamların gazeteye yaptıkları açıklamada, zanlının dört çocuğunun Güney Kıbrıs açısından tehdit oluşturabilecek herhangi bir faaliyet veya unsurla bağlantısına dair bulgu tespit edilmediğini ifade ettikleri belirtildi.

Yetkililerin, zanlının 1980 yılından bu yana Güney Kıbrıs’ta yaşaması ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığına sahip olması nedeniyle çocuklarının da Kıbrıslı kabul edildiğini, bu nedenle polis veya askeri birimlerde görev almalarında herhangi bir engel görülmediğini kaydettikleri aktarıldı.

Öte yandan gazete, Hamas üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan dört zanlının yarın yeniden Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağını, davanın doğrudan ceza mahkemesine sevk edilmesinin beklendiğini yazdı.