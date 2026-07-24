Haravgi gazetesi, Damianos’un söyleşinin Trump tarafından yeniden paylaşması hakkındaki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Damianos, Trump’un bu hamlesinin “çok şey demek olduğunu” ayrıca Rum Yönetimi’nin enerji programına yönelik güçlü bir mesajı içerdiğini söyledi.

Damianos, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD arasındaki 3+1 iş birliği çerçevesinde, Rum Yönetimi’nin hidrokarbon yataklarının değerlendirilmesi, elektrik bağlantısı ve enerji güvenliği konusunda teyitler aldığını da ifade etti.