Riknews’ün haberine göre Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis öğle saatlerinde görüştü, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Görüşmenin başında konuşan Miçotakis, Hristodulidis ile görüşmelerinin “Kıbrıs sorununda hareketlilik olan çok kritik bir konjonktürde” gerçekleşmekte olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin uzun yıllar sonra ilk kez Ada’ya gelecek olmasının önemine vurgu yapan Miçotakis, Yunanistan olarak Guterres’in, müzakerelerin Güvenlik Konseyi kararları üzerinden yeniden başlaması inisiyatiflerini desteklediklerini söyledi. Miçotakis, Guterres’in bu inisiyatifinin, Genel Sekreterlik görevinin tamamlanmasıyla bağlantılı olduğunu ve bunun ivedilik hissi de verdiğini söyledi.

Miçotakis, Yunansitan’ın her zaman Güney Kıbrıs’ın fiilen yanında durduğunu ve “gelecek afta gerçekleştirilecek zor ve yoğun görüşmelerde de orada olacağını” söyledi.

Hristodulidis de “yıllardan sonra Kıbrıs sorunuyla ilgili kritik bir konjonktürde olunduğunu” kaydettiği konuşmasında , gerek BM gerek Avrupa Komisyonu tarafından gösterilen uluslararası ilgiyi “kendi eylem ve stratejilerinin gündeme getirdiğini” söyledi.

Hristodulidis, “Hedef, bu ziyaretten olumlu sonuçlar çıkmasıdır. Hedef sadece müzakerelerin yeniden başlaması değil 52 yıl sonra nihayet Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi yönünde olumlu bir sonuçtur.” ifadelerini kullandı.