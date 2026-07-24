Rum Bakanlar Kurulu'nun şap hastalığı sonrasında fiyatlardaki düşüşü kontrol etmek ve ihracat yasağı nedeniyle piyasada oluşan arz fazlasını yönetmek için bu kararı aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “33 Bin Domuz Yavrusu Doğuyor ve Hemen Ölüyor” başlıklı haberinde şap hastalığıyla mücadelede uygulanan sıkı kısıtlayıcı önlemler nedeniyle on binlerce sağlıklı domuz yavrusunun ölümle karşı karşıya kaldığını yazdı.

Rum Bakanlar Kurulu'nun domuz besiciliği sektörünün desteklenmesine ilişkin özel planı geçen çarşamba günü onayladığını kaydeden gazete, kararın şap hastalığı salgını sonrasında fiyatlardaki düşüşü kontrol etmek ve ihracat yasağı nedeniyle piyasada oluşan arz fazlasını yönetmek için alındığını belirtti.

Hayvanların imha edilmesine ilişkin ekonomik tazminatlar da öngörüldüğü kaydedildi.

Avrupa Komisyonu’nun yürütme kararı temelinde, kısıtlamaların 1 Ağustosa kadar Güney Kıbrıs’ın tamamına yayılacağını belirten gazete, taze et ihracatıyla işlenmiş ürünlerin ihracatının tamamen yasakladığını anımsattı. Gazete, ürünlerin yurt dışına dağıtılamamasının iç piyasada aksaklıklara neden olduğunu da yazdı.

Satılmayan hayvanların 120 kilogram ağırlığı aştığını, kalitenin düştüğünü ve besleme maliyetleri nedeniyle büyük ekonomik kayıplar yaşadığını kaydeden gazete, bu çıkmaz karşısında katı ancak gerekli önlemlerde karar kılındığını belirtti.

Bu kapsamda 33 bin kadar sağlıklı domuz yavrusunun doğumun akabinde imha edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.