Fileleftheros “Kıbrıs Rusu ABD’ye İade Ediyor… Yüksek Mahkeme, Moskova’yı Kayıtsız Bırakmayan Bir Davada Serakhuddin Aktualev’in Talebini Reddetti” başlıklı haberinde Rum Yüksek Mahkemesi’nin Rus vatandaşı hakkında geçen hafta verdiği kararın uluslararası alanda ilgi çektiğini yazdı.

Habere göre Serakhuddin Aktulaev Yüksek Mahkeme’den, hakkında Habeas Corpus emri yayınlanmasını talep etmişti. Mahkeme, Aktulaev’in Güney Kıbrıs’taki tutukluluk haline son verecek Habeas Corpus talebini onaylasaydı, halen yürütülen ABD’ye iade sürecini bozacaktı. Aktulaev davası Rusya tarafından, Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği ve Haber Ajansı TASS tarafından yakından izleniyor.

ABD, internet dolandırıcılığı şüphelisi olduğu gerekçesiyle Aktulaev hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı. Adı geçen Rus vatandaşı, 2025 Mayıs sonunda, bir akrabasının düğünü için gittiği Güney Kıbrıs’ta ABD’nin tutuklama emrine dayanılarak tutuklandı. Larnaka Kaza Mahkemesi 11 Mayıs 2026’da, halen Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Aktulaev’in ABD’ye iade edilmesi talebini onaylama kararı aldı. Akltulaev ise hakkında Habeas Corpus (Bir devletin veya herhangi bir kurumun bir kişiyi keyfi veya hukuka aykırı olarak özgürlüğünden mahrum bırakmasını engelleyen anayasal bir hak) emri verilmesi için Rum Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek Mahkeme başvuruyu 16 Temmuz Perşembe günü reddetti.