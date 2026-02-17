Güney Kıbrıs’ta son bir haftada barajlara yönelik su akışının 11,5 milyon metre küp olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi barajlardaki su seviyesinin ise yüzde 17,2’ye denk gelen 50 milyon metreküp olduğunu, geçen yılın aynı döneminde ise bu rakamın yüzde 25,9’luk oranla 75,4 milyon metreküp olduğunu yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta son üç günde en fazla su akışı, 2,2 milyon metreküp suyla Arminu Barajı oldu.

Kuri Barajı'ndaki su seviyesi ise dün itibarıyla yüzde 14,5’e denk gelen 16,6 milyon metreküp kaydedildi.