Güney Kıbrıs’ın gözlemci statüsünde katıldığı Gazze için Barış Kurulu’na, Gazze’nin yeniden imarını da içeren üç belge sunduğu ve bu inisiyatife, dört eksende katkı koymayı önerdiği bildirildi.

Fileleftheros, yetkili bir hükümet kaynağına dayanarak Gazze’ye yardımın da Rum yönetiminin almayı önerdiği bütün inisiyatiflerin de 20 maddelik Trump planının benimsendiği BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararları çerçevesi içerisinde olduğunu aktardı.

Habere göre Güney Kıbrıs, Gazze için uluslararası çabaya operasyonel ve tamamlayıcı olarak katılacağını yazılı olarak da sundu. Perşembe günü açıklandığı üzere Güney Kıbrıs’ın bu uluslararası çabaya katkısı dört eksende olacak.

Gazete bu dört eksenden birinin detaylarını ele geçirdiğini belirterek bu eksenlerin bazı detaylarını aktardı.

“İnsani yardım ve tedarik zincirini kolaylaştırma” başlıklı eksen: Güney Kıbrıs ile Gazze arasında denizden oluşturulan koridor BM Güvenlik Konseyi’nin 2720 sayılı kararı ve UNOPS mekanizması çerçevesinde işliyor. Koridor Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) iş birliğinde, “Amalthia” Fonundan finanse edilerek ve yardım toplama, denetleme ve Limasol-Aşdod-Gazze güzergahına taşıma konusunda İsrail’le (COGAT/gümrük) eşgüdüm içerisinde işliyor.

Güney Kıbrıs’taki ortak denetim ve kontrol kavşağı, UNOPS’un huzurunda Rumlar ve İsraillilerden oluşan grup tarafından gerçekleştiriliyor. Devletlerin, insani koridorun sağlanması için bağlantılı devletler arasındaki eşgüdümü yetkilendiren 2803 sayılı karar Rum yönetimi için önemli parametre.

“Altyapıların restore edilmesi, enkaz kaldırma ve yeniden imarı destekleme” başlıklı eksen: Limasol-Gazze deniz koridoru, Gazze’deki kritik yapıların BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararı uyarınca restorasyonuna destek verebilir. Kritik yapılar: Su, elektrik ve kanalizasyon şebekeleri. Hastaneler, fırınlar ve ana sivil tesisler. Enkaz kaldırma ve karayolu ulaşım ağının restorasyonuyla ilgili teçhizat. Güney Kıbrıs’ın sunduğu belgelerde, deniz koridorunun ağır vasıtaların ve kritik öneme sahip teçhizatın taşınmasını kolaylaştırabileceği belirtiliyor.

“Güvenlik, eğitim, mayın temizleme ve gözlem alanlarında kabiliyet geliştirilmesi” ekseni: Güney Kıbrıs Filistinlilere ve AB ve BM çerçevesine dahil olan uluslararası personele CYCLOPS aracılığıyla eğitim olanağı sundu. Bu çerçevede sınır koruma ve kontrol noktaları ile ilgili personele metal dedektörleri kullanma vb eğitimi verilecek. Yine 2803 çerçevesinde UNOPS iş birliğinde konuşlandırılacak Filistinlilere eğitim verilecek. Güney Kıbrıs ayrıca polislerin eğitimi ve UNMAS ile birlikte mayın temizleme ve patlayıcılarla mücadele ekipleri kurma konusunda da yardımcı olacak.

“Uluslararası İstikrar Gücü’ne (ISF) Katılım” ekseni: Güney Kıbrıs, Uluslararası İstikrar Gücü’ne tedarik zincirinde şu seçenekleri de sundu: Ek tıbbi müdahale merkezi kurulması, Tahliye merkezi işletilmesi, Ölümcül olmayan malzeme depolama, tedarik ve yakıt ikmal tesisleri sağlanması.