Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis, Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında üstleneceği Avrupa Konseyi dönem başkanlığında öncelikli olacak konuları sunmak amacıyla bir dizi temasta bulunmak üzere Brüksel’e gidiyor

Politis’in haberine göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürü Marina Yoannu-Hasabi’nin eşlik edeceği Vafeadis 15-16 Temmuz’da gerçekleştireceği Brüksel temaslarında Rum dönem başkanlığının özellikle hava ve ada bağlantısı, yol güvenliği, taşımacılığın yeşil standarda dönüştürülmesi alanlarında AB’nin kurumsal organları ile eşgüdüm sağlamamayı hedefliyor.