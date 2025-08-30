Güney Kıbrıs’ta yeni eğitim yılının eğitim sisteminde bazı değişikliklerle başlaması hedefleniyor.

Politis gazetesi, Rum Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde yeni bir vizyon oluşturduğunu, buna göre eğitimde daha az malzeme kullanılması, öğrencilere son teknolojiye göre beceriler kazandırılması ve pilot okullarda yapay zeka destekli eğitim verilmesinin hedeflendiğini yazdı.

Gazete, ders programına finansal okur-yazarlık ile vatandaşlık bilgisi derslerinin de ekleneceğini ve özel durumu olan öğrencilerin doğru şekilde desteklenebilmesi için özel eğitim programlarının takviye edileceğini kaydetti.

Haberde, okulların altyapılarındaki iyileştirme çalışmalarının da devam ettiği ifade edildi.